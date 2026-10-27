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"Краснодар" - "Динамо": где бесплатно смотреть трансляцию Кубка России

"Краснодар" - "Динамо" Москва: где бесплатно смотреть трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
Во вторник, 27 октября, "Краснодар" примет на своем стадионе московское "Динамо" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

На данный момент бело-голубые лидируют в группе В с 9 набранными очками после четырех туров, "быки" занимают второе место с 7 баллами в своем активе.

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