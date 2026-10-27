Во вторник, 27 октября, "Краснодар" примет на своем стадионе московское "Динамо" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент бело-голубые лидируют в группе В с 9 набранными очками после четырех туров, "быки" занимают второе место с 7 баллами в своем активе.
"Краснодар" - "Динамо": где бесплатно смотреть трансляцию Кубка России
Фото: ФК "Динамо"