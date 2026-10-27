Орлов назвал новую интригу, появившуюся в составе "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о конкуренции голкиперов в "Зените".

Фото: ФК "Зенит"

- В "Зените" появилась интрига во вратарском деле. Появление в стартовом составе Москвичёва — это очень [большое] предупреждение Адамову, что у тебя есть конкурент. И я вам хочу сказать: меня поразили уверенность и спокойствие Москвичёва, на удивление.