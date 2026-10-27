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Орлов назвал новую интригу, появившуюся в составе "Зенита"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о конкуренции голкиперов в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Орлова, в "Зените" появилась интрига в составе в виде конкуренции голкиперов.

- В "Зените" появилась интрига во вратарском деле. Появление в стартовом составе Москвичёва — это очень [большое] предупреждение Адамову, что у тебя есть конкурент. И я вам хочу сказать: меня поразили уверенность и спокойствие Москвичёва, на удивление.

То есть он психологически устойчив. Адамов не выглядит таким. И помните, сколько неточных передач у Дениса было ногами? А у Москвичёва как-то всё получше с этим было, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В 12 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Фелипе Аугусто и Максим Глушенков (оба - с пенальти). Основным голкипером петербуржцев в этой встрече был Богдан Москвичев - он впервые сыграл за сине-бело-голубых в чемпионате России. Всего на его счету пять матчей за основную команду, пропустил один мяч и добыл четыре "сухаря".

Ранее голкипер выступал на правах аренды за песчанокопскую "Чайку" и "Оренбург". Рыночная стоимость 22-летнего голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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