Кураньи ответил, какому европейскому клубу может подойти Батраков

- Если брать его качества, Батраков очень легко бы вписался в "Баварию". Но политическая ситуация — крайне сложная.
Конечно, немецкий клуб может заплатить деньги в Стамбул, так что физически с переходом проблем не возникнет. Но остается политический вопрос, и на него у меня нет ответа, - цитирует Кураньи "РБ Спорт".
Летом текущего года Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай" за 25 миллионов и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.
Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что скауты английских и французских клубов следят за российским полузащитником.