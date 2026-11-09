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Кураньи ответил, какому европейскому клубу может подойти Батраков

Экс-нападающий "Динамо" Кевин Кураньи ответил, кому может подойти Алексей Батраков.
Фото: Aspor
По словам Кураньи, Батраков легко вписался бы в "Баварию".

- Если брать его качества, Батраков очень легко бы вписался в "Баварию". Но политическая ситуация — крайне сложная.

Конечно, немецкий клуб может заплатить деньги в Стамбул, так что физически с переходом проблем не возникнет. Но остается политический вопрос, и на него у меня нет ответа, - цитирует Кураньи "РБ Спорт".

Летом текущего года Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай" за 25 миллионов и заключил контракт до конца июня 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что скауты английских и французских клубов следят за российским полузащитником.

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