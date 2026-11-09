Черданцев назвал основную проблему ЦСКА в матче с "Краснодаром"

- Понравился футбол. Хороший, качественный футбол со стороны обеих команд. Просто выиграл тот, кто забил больше голов. Но и конечно, проблема ЦСКА — вратарь. Понятно, что дали шанс проявить себя Бориско, он уверенно сыграл в дерби, и было логично продолжать доверять ему.
Но когда ты играешь за ЦСКА, это другой уровень ответственности. Предполагаю, что Тороп к этому больше готов, он всю жизнь в этой команде, рядом с Акинфеевым, - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
В матче 14 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. На данный момент красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками, южане располагаются на четвертой строчке с 26 баллами в своем активе.
Максим Бориско перешел в ЦСКА из "Балтики" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. Он провел за столичный клуб семь матчей, пропустил восемь мячей и сохранил ворота "сухими" в трех встречах.