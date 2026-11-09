Тарханов: борьба за чемпионство будет до конца, если только "Зенит" не оторвется

- Думаю, будет борьба до конца чемпионата. Если только "Зенит" не оторвется и не будет все выигрывать, только он на такое способен.
Но я сомневаюсь, что это случится. Поэтому "Краснодар" и ЦСКА будут бороться за чемпионство до конца, но им нельзя терять очки, - цитирует Тарханова "Совспорт".
После 14 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом в своем активе, на второй строчке располагается московское "Динамо" с таким же количеством очков, тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 29 баллами.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами России, серебряные медали завоевал "Краснодар", а бронзовые - "Локомотив".