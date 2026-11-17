- Честно скажу, я не ожидал, что всё сложится именно так. Главное, что мы работали как команда, профессионально.
Да, внутри могли обсуждать разные вещи, иногда достаточно жёстко, потому что футбол — жёсткий вид спорта с большой конкуренцией. Однако мы работали вместе и шли к одной цели, - цитирует Леонченко "Чемпионат".
Напомним, что московский "Локомотив" в 14 туре Российской Премьер-Лиги на своем поле уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции глава совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера, однако на клубных ресурсах информация все еще не подтвердилась.
Сообщалось, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг не хочет выплачивать специалисту неустойку в размере 60 миллионов рублей и считает, что сам Галактионов был инициатором расставания, поэтому он должен заплатить красно-зеленым.