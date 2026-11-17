- Плюс для "Спартака" в том, что Угальде соперничает с Даку. В "Рубине" Мирлинд выглядел ярче: он сам создавал моменты и забивал.
Все ждали, что так будет в "Спартаке", но тут другое давление, большая ответственность. Он потихоньку вписывается в игру команды, - приводит слова Коновалова "РБ Спорт".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и подписал контракт до конца июня 2029 года. Форвард провел за красно-белых суммарно 15 матчей и записал в свой актив пять забитых мячей и две голевые передачи.
По итогам 14 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Зенита" на два балла.