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- Хочется увидеть уверенную победу сборной России сегодня, вроде бы соперник не столь сильный.

Когда соперник силен, то у нашей сборной тут же начинаются проблемы. Надеюсь, сегодня этого не будет. Узбекистан обыграли еле-еле, — сказала Смородская.Сегодня, 17 ноября, национальная команда России сыграет на "Ozon Арене" в Краснодаре со сборной Венесуэлы. Старт товарищеского матча запланирован на 19:00 по московскому времени. На данный момент Россия занимает 35-е место в рейтинге сборных ФИФА, южноамериканская команда располагается на 49-й строчке в этом списке.