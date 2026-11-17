- Мне нравится, как играет сборная России. Тот стиль игры, который прививают Карпин и тренерский штаб, подходит футболистам.
Они играют с удовольствием, показывают в атаке красивую, комбинационную игру и организованно действуют в обороне, - приводит слова Кононова "Чемпионат".
Сегодня, 17 ноября, национальная команда России сыграет на "Ozon Арене" в Краснодаре со сборной Венесуэлы. Старт товарищеского матча запланирован на 19:00 по московскому времени. На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, южноамериканская команда располагается на 49 строчке в этом списке.
Напомним, что в ноябре подопечные Валерия Карпина одержали выездную победу над сборной Узбекистана - встреча завершилась со счетом 3:2. По ходу той встречи россияне уступали со счетом 0:2, но смогли отыграться, забив три мяча во втором тайме.