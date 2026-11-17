- Соболев не самый приятный человек, это знает каждый. Наверное, его и не вызвали сейчас в сборную.
То, что прокатывает в "Зените", в сборной не пройдет. Для Карпина важна атмосфера в раздевалке, и в конце концов он отвечает за результат. Не думаю, что кто-то грустит из-за невызова Соболева, — сказал Червиченко.
Форвард петербургского "Зенита" Александр Соболев не вошел в состав сборной России из-за повреждения. Однако нападающий провел два матча за петербуржцев после непопадания в заявку национальной команды.