Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал свою оценку победному матчу с "Интером" (1:0) в рамках 23-го тура чемпионата Италии."Это был матч очень высокого уровня, достойный полуфинала Лиги чемпионов. У нас были моменты, когда мы проваливались в организации атаки и футболисты "Интера" пытался подловить нас на контратаке. Мы создали несколько голевых моментов и к счастью один из них реализовали.У "Интера" было не самое легкое начало сезона, но затем показали хороший футбол, но если бы они играли так с самого начала, то боролись бы с нами за чемпионство", - сказал Аллегри.