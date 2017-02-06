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Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал свою оценку победному матчу с "Интером" (1:0) в рамках 23-го тура чемпионата Италии.

"Это был матч очень высокого уровня, достойный полуфинала Лиги чемпионов. У нас были моменты, когда мы проваливались в организации атаки и футболисты "Интера" пытался подловить нас на контратаке. Мы создали несколько голевых моментов и к счастью один из них реализовали.

У "Интера" было не самое легкое начало сезона, но затем показали хороший футбол, но если бы они играли так с самого начала, то боролись бы с нами за чемпионство", - сказал Аллегри.

Советский спорт
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 02:53
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