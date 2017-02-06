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Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Александр Бубнов: больше всего беспокойства вызывает "Краснодар"
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказа как он оценивает подготовку команд премьер-лиги к матчам Лиги Европы.
"Отвечу, за кого тревожнее всего - так будет правильней. "Зенит" пригласил много новичков, другое дело, как они адаптируются. "Ростов" проводит довольно спокойную подготовительную кампанию, не встречается с большими клубами, не пережил особых пертурбаций с составом и продолжает оставаться "тёмной лошадкой".
Другое дело, что соперник ростовчан в лице "Спарты" может оказаться крайне опасен. Его силу мы увидели в игре с "Зенитом", да и по ЦСКА с "Краснодаром" в прошлом евросезоне хорошо помним, на что она способна. "Ростов" здесь — точно не фаворит. Шансы в лучшем случае 50 на 50.
Но больше всего беспокойства вызывает "Краснодар". Команда испытывает серьёзные трудности в обороне, почти не забивает, на грани ухода Ари. По своему потенциалу "Краснодар" способен на большие свершения, по крайней мере, в России, но, если не набрать форму за время, оставшееся до поединков с "Фенербахче", еврокубковая весна не успеет толком начаться. В прошлом сезоне перед провальным противостоянием со "Спартой" краснодарцы выглядели лучше", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Отвечу, за кого тревожнее всего - так будет правильней. "Зенит" пригласил много новичков, другое дело, как они адаптируются. "Ростов" проводит довольно спокойную подготовительную кампанию, не встречается с большими клубами, не пережил особых пертурбаций с составом и продолжает оставаться "тёмной лошадкой".
Другое дело, что соперник ростовчан в лице "Спарты" может оказаться крайне опасен. Его силу мы увидели в игре с "Зенитом", да и по ЦСКА с "Краснодаром" в прошлом евросезоне хорошо помним, на что она способна. "Ростов" здесь — точно не фаворит. Шансы в лучшем случае 50 на 50.
Но больше всего беспокойства вызывает "Краснодар". Команда испытывает серьёзные трудности в обороне, почти не забивает, на грани ухода Ари. По своему потенциалу "Краснодар" способен на большие свершения, по крайней мере, в России, но, если не набрать форму за время, оставшееся до поединков с "Фенербахче", еврокубковая весна не успеет толком начаться. В прошлом сезоне перед провальным противостоянием со "Спартой" краснодарцы выглядели лучше", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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