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Александр Бубнов: больше всего беспокойства вызывает "Краснодар"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказа как он оценивает подготовку команд премьер-лиги к матчам Лиги Европы.

"Отвечу, за кого тревожнее всего - так будет правильней. "Зенит" пригласил много новичков, другое дело, как они адаптируются. "Ростов" проводит довольно спокойную подготовительную кампанию, не встречается с большими клубами, не пережил особых пертурбаций с составом и продолжает оставаться "тёмной лошадкой".

Другое дело, что соперник ростовчан в лице "Спарты" может оказаться крайне опасен. Его силу мы увидели в игре с "Зенитом", да и по ЦСКА с "Краснодаром" в прошлом евросезоне хорошо помним, на что она способна. "Ростов" здесь — точно не фаворит. Шансы в лучшем случае 50 на 50.

Но больше всего беспокойства вызывает "Краснодар". Команда испытывает серьёзные трудности в обороне, почти не забивает, на грани ухода Ари. По своему потенциалу "Краснодар" способен на большие свершения, по крайней мере, в России, но, если не набрать форму за время, оставшееся до поединков с "Фенербахче", еврокубковая весна не успеет толком начаться. В прошлом сезоне перед провальным противостоянием со "Спартой" краснодарцы выглядели лучше", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Краснодар
Сегодня, 14:57
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2
(2)
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит тоже смотрится хреново
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:29) #
  • +3
  •  (5)
online

Ну все логично!
Регистрация: 27.07.2016
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