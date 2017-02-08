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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Леонид Слуцкий: буду приходить на "Арену ЦСКА", как к себе домой (видео)
Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий посетил второй сбор команды в Кампоаморе.
— Леонид Викторович, очень рады вас видеть! Расскажите, пожалуйста, какова цель вашего визита?
— Я давно обещал «проставиться», мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график. Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд Виктора Михайловича, выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми.
— Мы видели, как тепло вас встречали. Можете ли сказать, что этот день в чём-то особенный для нас?
— У меня нет ощущения глобального расставания. Продолжаю общаться с тренерским штабом, с большей частью футболистов. Нет ощущения, что я вернулся назад. Всех очень рад видеть, но мы продолжаем общаться. Конечно, уже не в таком режиме, как при ежедневной работе, но достаточно плотно.
— Чем вы занимались всё это время? Вы замечательно выглядите, сбросили килограмм десять!
— Ну, не десять, а поменьше, не очень хорошо кормят в заграницах (смеётся). У меня есть определённые планы, которые я пока не собираюсь афишировать. Как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Весь этот промежуток времени я усердно работал. Но эта работа была несколько иного характера, чем то, чем я занимался много-много последних лет.
Смотрю огромное количество футбола, пытаюсь совершенствовать английский язык. У меня интересный, творческий, объёмный, насыщенный период. Наверное, на сегодняшний день это оптимально для меня. Когда много лет работаешь на самом высоком уровне — я имею ввиду не только ПФК ЦСКА, но и вообще российскую премьер-лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года — накапливается усталость. Приятно без стресса заниматься важными, интересными, тяжёлыми вещами.
— Вы видели товарищеский матч с «Эсбьергом». Какое впечатление?
— Пока мы не пропускаем на сборах. Надеюсь, тенденция продолжится и в сезоне. Есть определённые тактические перестройки и задумки у нового тренера, это вполне естественно и нормально. ПФК ЦСКА — команда, которая приспособится под любую модель, которую тренер будет считать наиболее эффективной. Матчи на сборах - это скорее рабочая информация.
Я в курсе, что кто-то пропускал тренировки, у кого-то микроповреждения, но оценки может давать только главный тренер, который наблюдает команду в ежедневном режиме. Я же просто получаю огромное удовольствие от общения, пребывания в родной команде. Это вызывает большой эмоциональный прилив.
— Планируете ли посетить армейцев на третьем сборе или прийти на какой-либо матч на Арене ЦСКА?
— У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые тёплые воспоминания и ощущения от совместной работы.
Хочу поблагодарить и болельщиков, которые поддерживали на протяжении всех семи лет. Ты всегда чувствуешь, что люди трепетно к тебе относятся. Болельщики — большая движущая сила ПФК ЦСКА. Надеюсь, что вы такой силой останетесь навсегда.
ЦСКА
— Леонид Викторович, очень рады вас видеть! Расскажите, пожалуйста, какова цель вашего визита?
— Я давно обещал «проставиться», мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график. Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд Виктора Михайловича, выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми.
— Мы видели, как тепло вас встречали. Можете ли сказать, что этот день в чём-то особенный для нас?
— У меня нет ощущения глобального расставания. Продолжаю общаться с тренерским штабом, с большей частью футболистов. Нет ощущения, что я вернулся назад. Всех очень рад видеть, но мы продолжаем общаться. Конечно, уже не в таком режиме, как при ежедневной работе, но достаточно плотно.
— Чем вы занимались всё это время? Вы замечательно выглядите, сбросили килограмм десять!
— Ну, не десять, а поменьше, не очень хорошо кормят в заграницах (смеётся). У меня есть определённые планы, которые я пока не собираюсь афишировать. Как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Весь этот промежуток времени я усердно работал. Но эта работа была несколько иного характера, чем то, чем я занимался много-много последних лет.
Смотрю огромное количество футбола, пытаюсь совершенствовать английский язык. У меня интересный, творческий, объёмный, насыщенный период. Наверное, на сегодняшний день это оптимально для меня. Когда много лет работаешь на самом высоком уровне — я имею ввиду не только ПФК ЦСКА, но и вообще российскую премьер-лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года — накапливается усталость. Приятно без стресса заниматься важными, интересными, тяжёлыми вещами.
— Вы видели товарищеский матч с «Эсбьергом». Какое впечатление?
— Пока мы не пропускаем на сборах. Надеюсь, тенденция продолжится и в сезоне. Есть определённые тактические перестройки и задумки у нового тренера, это вполне естественно и нормально. ПФК ЦСКА — команда, которая приспособится под любую модель, которую тренер будет считать наиболее эффективной. Матчи на сборах - это скорее рабочая информация.
Я в курсе, что кто-то пропускал тренировки, у кого-то микроповреждения, но оценки может давать только главный тренер, который наблюдает команду в ежедневном режиме. Я же просто получаю огромное удовольствие от общения, пребывания в родной команде. Это вызывает большой эмоциональный прилив.
— Планируете ли посетить армейцев на третьем сборе или прийти на какой-либо матч на Арене ЦСКА?
— У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые тёплые воспоминания и ощущения от совместной работы.
Хочу поблагодарить и болельщиков, которые поддерживали на протяжении всех семи лет. Ты всегда чувствуешь, что люди трепетно к тебе относятся. Болельщики — большая движущая сила ПФК ЦСКА. Надеюсь, что вы такой силой останетесь навсегда.
ЦСКА
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