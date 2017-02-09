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The Telegraph включил Леонида Слуцкого в список самых недооцененных тренеров мира

Британское издание The Telegraph считает, что экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий заслужил право поработать в чемпионате Англии.

В список из 20 недооценённых тренеров по версии авторитетного таблоида помимо Слуцкого попал также Андре Виллаш-Боаш, который сейчас работает в Китае. Португальский специалист уже пробовал свои силы в АПЛ, но его опыт оказался неудачным.

Недавно таблоид The Sun сообщил, что Слуцкий побывал на матче "Челси" и готов начать работу в клубе.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 17:28
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