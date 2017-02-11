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"Зенит" определил место для фанатского виража на "Крестовском" (фото)
"Зенит" определил место для фанатского виража на новом стадионе на Крестовском острове, сообщил гендиректор петербургского клуба Максим Митрофанов перед началом первого тестового мероприятия на спортивном объекте 11 февраля.
По словам топ-менеджера клуба, фанатский вираж займет сектора первого яруса до стилобата с южной стороны площадки.
"Это связано с вопросами организации доступа фанатов на вираж и возможностью организации дополнительного контроля", – цитирует Митрофанова "Фонтанка".
По его словам, расположение гостевого сектора также известно: это угловой сектор на втором ярусе над стилобатом, в северной части арены.
По словам топ-менеджера клуба, фанатский вираж займет сектора первого яруса до стилобата с южной стороны площадки.
"Это связано с вопросами организации доступа фанатов на вираж и возможностью организации дополнительного контроля", – цитирует Митрофанова "Фонтанка".
По его словам, расположение гостевого сектора также известно: это угловой сектор на втором ярусе над стилобатом, в северной части арены.
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