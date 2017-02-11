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"Зенит" определил место для фанатского виража на "Крестовском" (фото)

"Зенит" определил место для фанатского виража на новом стадионе на Крестовском острове, сообщил гендиректор петербургского клуба Максим Митрофанов перед началом первого тестового мероприятия на спортивном объекте 11 февраля.

По словам топ-менеджера клуба, фанатский вираж займет сектора первого яруса до стилобата с южной стороны площадки.

"Это связано с вопросами организации доступа фанатов на вираж и возможностью организации дополнительного контроля", – цитирует Митрофанова "Фонтанка".

По его словам, расположение гостевого сектора также известно: это угловой сектор на втором ярусе над стилобатом, в северной части арены.

Теги: Зенит
Сегодня, 19:18
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(2)
№6 Написал: Motivation (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Ну, если - правого, то вот этот зелёный огрызок для всего Виража ???

Правый Сектор laughing Не отпускает их Хохляндия, хоть они и не доехали


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimkaivanov1989
Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://aDiZBk6B.sq6.ru

Да не пзди..
Спокойно бросаешь курить- просто берешь и не куришь. Никакие таблетки не нужны.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (3)
online

Да хоть закон могут принять. Эти громкие сами решат, какой сектор обгаживать.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: dimkaivanov1989 (Сегодня, 19:48) #
  • -4
  •  (4)
online

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://aDiZBk6B.sq6.ru
Регистрация: 11.02.2017
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:47) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, если - правого, то вот этот зелёный огрызок для всего Виража ???

-А что это в углу люди жмутся, с мятым транспарантом?
- А это Вираж пытается перформанс замутить..
****
Любят Вираж в Питере... laughing Уважают laughing


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: vlees (Сегодня, 19:33) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
один сектор для гостей?
Регистрация: 12.01.2017
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