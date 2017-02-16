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Тина Канделаки: качество комментирования на "Матч ТВ" повысится с назначением Карпина

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки объяснила назначение Валерия Карпина на должность главного редактора дирекции футбольных трансляций.

Валерий Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 года. До сегодняшнего дня эта должность отсутствовала в структуре телеканала.

"Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики, – подчеркнула генеральный продюсер канала Тина Канделаки. – Мы видим серьёзный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность".
Теги: Канделаки Карпин
Сегодня, 14:58
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:18) #
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online

хоть кто-то будет разбираться в футболе


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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