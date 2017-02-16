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Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Тина Канделаки: качество комментирования на "Матч ТВ" повысится с назначением Карпина
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки объяснила назначение Валерия Карпина на должность главного редактора дирекции футбольных трансляций.
Валерий Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 года. До сегодняшнего дня эта должность отсутствовала в структуре телеканала.
"Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики, – подчеркнула генеральный продюсер канала Тина Канделаки. – Мы видим серьёзный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность".
Валерий Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 года. До сегодняшнего дня эта должность отсутствовала в структуре телеканала.
"Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики, – подчеркнула генеральный продюсер канала Тина Канделаки. – Мы видим серьёзный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность".
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