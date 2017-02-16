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На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Александр Шпрыгин: не удивлюсь, если фильм BBC в итоге окажется обычным заказным пиаром
Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал заявления российских фанатов, сделанные ими для фильма BBC.
Ранее был анонсирован фильм "Армия российских хулиганов", в ходе съемок которой один из отечественных болельщиков заявил, что для англичан чемпионат мира в России станет "фестивалем насилия".
"Я не видел кино, конечно. Слышал только, что о нем говорили. Но я не удивлюсь, если увижу в итоге обычный заказной пиар, пропаганду, и не более того. Неудивительно, когда это идет из Англии.
Англия была основным конкурентом России за право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. И до сих пор для них это очень болезненная тема. И до сих пор с политической точки зрения не прекращаются попытки забрать у России право проведения чемпионата. И карта злобных болельщиков со ссылкой на события в Марселе, конечно, активно разыгрывается", - цитирует Шпрыгина "Политика сегодня".
Ранее был анонсирован фильм "Армия российских хулиганов", в ходе съемок которой один из отечественных болельщиков заявил, что для англичан чемпионат мира в России станет "фестивалем насилия".
"Я не видел кино, конечно. Слышал только, что о нем говорили. Но я не удивлюсь, если увижу в итоге обычный заказной пиар, пропаганду, и не более того. Неудивительно, когда это идет из Англии.
Англия была основным конкурентом России за право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. И до сих пор для них это очень болезненная тема. И до сих пор с политической точки зрения не прекращаются попытки забрать у России право проведения чемпионата. И карта злобных болельщиков со ссылкой на события в Марселе, конечно, активно разыгрывается", - цитирует Шпрыгина "Политика сегодня".
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