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Кевин Кураньи: поиграть в "Крыльях Советов" привлекательно, посмотрим, что произойдет
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи во время пресс-конференции международного турнира "Кубок легенд" имени Константина Ерёменко поделился эмоциями от предстоящего соревнования. На турнире Кураньи войдёт в состав команды сборной Германии.
"Мне очень приятно участвовать в этом турнире. Мне так приятно быть среди футбольных легенд. Для меня это возможность встретиться с моими коллегами, великими футболистами. Мне много рассказывали об этом турнире, он прекрасно организован. Я особенно рад встретиться с Москвой, это город, в котором я играл пять лет, я рад вернуться сюда.
Вернуться в Россию и поиграть, например, в "Крыльях Советов"? Для меня звучит привлекательно поиграть в "Крыльях Советов", но пока я хочу поиграть в турнире "Кубок легенд". Пока я хочу посмотреть, как буду выглядеть на турнире, хочу поиграть за немецкую команду. После турнира посмотрим, что произойдёт. Сейчас у меня такой возраст, что могу выступать как за команду любителей, так и за профессиональные клубы.
Один мой друг представил меня руководству "Бреста", и у меня появилась возможность тренироваться неделю в "Бресте". Не думаю, что после "Кубка легенд" я вернусь туда, наверное, поеду обратно в Германию", — цитирует Кураньи "Чемпионат.com".
"Мне очень приятно участвовать в этом турнире. Мне так приятно быть среди футбольных легенд. Для меня это возможность встретиться с моими коллегами, великими футболистами. Мне много рассказывали об этом турнире, он прекрасно организован. Я особенно рад встретиться с Москвой, это город, в котором я играл пять лет, я рад вернуться сюда.
Вернуться в Россию и поиграть, например, в "Крыльях Советов"? Для меня звучит привлекательно поиграть в "Крыльях Советов", но пока я хочу поиграть в турнире "Кубок легенд". Пока я хочу посмотреть, как буду выглядеть на турнире, хочу поиграть за немецкую команду. После турнира посмотрим, что произойдёт. Сейчас у меня такой возраст, что могу выступать как за команду любителей, так и за профессиональные клубы.
Один мой друг представил меня руководству "Бреста", и у меня появилась возможность тренироваться неделю в "Бресте". Не думаю, что после "Кубка легенд" я вернусь туда, наверное, поеду обратно в Германию", — цитирует Кураньи "Чемпионат.com".
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