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Мирча Луческу: в Санкт-Петербурге все увидят другой "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после поражения его команды от "Андерлехта" (0:2).

"Игра, в которой хозяева заслужили победу. "Андерлехт" задал хороший темп, у них было большое желание, агрессия – намного больше, чем у нас. Посчастливилось забить быстрый гол после глупой ошибки Ивановича.

Пришлось полностью менять тактику, раскрываться, атаковать, а на таком поле очень сложно это делать. Учитывая, что поле не очень хорошее, у нас был много потерь при обработке мяча, соперники этим пользовались и прессинговали. Уверен, что все было бы по-другому, если бы не первый гол.

Мы долго не играли официальных матчей, нам нужны были первые 20-25 минут, но гол перевернул все. Мы тоже имели моменты, но, к сожалению, не реализовали. Для хозяев поля это хороший результат, а у нас есть неделя, чтобы подготовиться к ответной игре. Там все увидят другой "Зенит", - цитирует Луческу "Матч ТВ".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 01:43
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7
(1)
№7 Написал: vlees (Сегодня, 02:10) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Пердунеску продолжай в том же духе,завтра надо сыграть 2 товарки,тогда точно все наладится.
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 02:00) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Там все увидят другой "Зенит", - цитирует Луческу

нет сейчас другого Зенита, и при тебе не будет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:56) #
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  •  (4)

пистеть ты мастер, впрочем, национальность обязывает..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: vlees (Сегодня, 01:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть судьи не виноваты,а только поле. relaxed
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 01:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит при луческу не умеет играть в гостях и это факт


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 01:51) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит ровно такой, как был в концовке прошлого сезона. Ну поглядим ...А шо делать? smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 01:48) #
  • +1
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Ну уверен что дома зенит будет выглядеть лучше.а вот растра красавцы! Фенербахче удевил очень своей беззубостью.
Регистрация: 27.07.2016
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