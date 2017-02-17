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Наставник "Андерлехта": мы очень хорошо сыграли и заслуженно победили

Главный тренер "Андерлехта" Рене Вайлер высказался относительно победы над "Зенитом" (2:0) в домашнем матче 1/16 Лиги Европы.

"Как я могу прокомментировать, что поменял семь игроков основного состава? Все игроки, которые сегодня играли, заслужили победу. Я доверяю всем, они показали себя с наилучшей стороны. Я предупреждал о переменах в составе, так что Луческу это не удивило.

Игроки "Зенита" хорошо владели мячом, провели несколько контратак, но не забили. Мы очень хорошо сыграли, хотя в течение игры было два-три сложных момента. Но наша команда в ответ создала много моментов, что и позволило победить", - цитирует Вайлера "Матч ТВ".
Теги: Андерлехт Зенит
Сегодня, 01:59
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