Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
08:24
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
01:03
Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф (18)
Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф (18)
Вчера 23:28
Зденек Земан стал главным тренером "Пескары" (1)
Зденек Земан стал главным тренером "Пескары" (1)
Вчера 23:17
Роман Герус: на "Арсенал" обиды не держу (1)
Роман Герус: на "Арсенал" обиды не держу (1)
Вчера 23:05
"Гент" победил "Тоттенхэм", "Лион" обыграл АЗ
"Гент" победил "Тоттенхэм", "Лион" обыграл АЗ
Вчера 22:52
"Ростов" забил четыре безответных мяча "Спарте" (45)
"Ростов" забил четыре безответных мяча "Спарте" (45)
Вчера 22:25
Дик Адвокат: я недоволен, но дома мы играем лучше (видео) (2)
Дик Адвокат: я недоволен, но дома мы играем лучше (видео) (2)
Вчера 22:17
Вратарь "Кубани" Евгений Фролов перешёл в "Балтику" (2)
Вратарь "Кубани" Евгений Фролов перешёл в "Балтику" (2)
Не смешно. Оценки футболистам "Зенита" за игру в Бельгии
Первый официальный матч сине-бело-голубых в 2017-ом году завершился бесславным поражением от "Андерлехта" в рамках 1/16 финала лиги Европы. Rusfootball.info оценивает действия футболистов "Зенита" на поле стадиона "Констант ван ден Сток" в Брюсселе.
Юрий Лодыгин - 3,0. Доля вины во втором пропущенном мяче у Лодыгина присутствует, ближний угол закрыть не удалось. Но если бы не голкипер "Зенита", поражение могло быть болезненнее. Юрий смог отразить хлёсткие удары Бруно и Телина в первом тайме, а во втором в ближнем бою переиграл Обрадовича.
Бранислав Иванович - 1,0. Не такого дебюта ждали мы от ещё в недавнем прошлом столпа обороны "Челси". Вышедший в "Зените" на правом фланге обороны серб дважды проспал в моментах с реактивным Ачеампонгом, сделавшим, в итоге, дубль менее чем за час предоставленного ему игрового времени.
Доменико Кришито - 2,5. Играющий у Луческу в центре обороны итальянец - единственный в составе "Зенита" игрок, который получил жёлтую карточку. Этот факт ни в коем случае не отменяет того, что Доменико был лучшим среди защитников своей команды. Пытался точными забросами создать что-то и впереди, но партнёры не пользовались этими шансами.
Луиш Нету - 1,5. Задержался в полупозиции при первой голевой атаке бельгийцев, в итоге не позволив "Зениту" создать искусственный офсайд и не помешав тем открыть счёт. Не успел подстраховать Ивановича при втором пропущенном мяче от Ачеампонга, несмотря на отчаянный подкат тому в ноги. Не, не, не...
Юрий Жирков - 2,5. Про игру в обороне Юрия сказать особо нечего - бельгийцы больше атаковали через другой фланг или центр поля. В атаку подключался регулярно и навешивал в чужую штрафную, но безуспешно.
Хави Гарсия - 2,0. Дальний удар испанца по воротам его соотечественника Рубена на 19-ой минуте был точным, но голкипер был на высоте. В опорной зоне действовал в привычной манере цепного пса. Странно, что обошлось без жёлтой карточки.
Жулиано - 1,5. Лучший игрок группового этапа лиги Европы (6 голов плюс 5 голевых передач) в этой игре потерялся на поле. Можно вспомнить лишь неточный обводящий удар на 11-ой минуте. КПД потенциально острых передач - 0%.
Эрнани - 2,0. Пока бразилец только осваивается в "Зените" и не совсем понимает, как играет питерская команда. Партнёры пытаются оказать ему доверие, предоставляя возможность исполнять штрафные удары, но обе его попытки "исполнить Халка" пресёк на корню Рубен. В концовке выдал точную передачу на Дзюбу, который не смог воплотить её в гол.
Олег Шатов - 2,5. Смотрелся самым подвижным в составе атакующей группы сине-бело-голубых в первом тайме. Исполнял угловые с левого фланга и подачи со штрафных. Откликнулся на заброс Кришито и опасно пробил головой, но голкипер "Андерлехта" спас свою команду. Во втором тайме был не столь заметен, отчего Луческу и заменил его на 65-ой минуте.
Роберт Мак - 2,5. Вышедший вместо Шатова словак успел за предоставленные ему 25 с небольшим минут игры проявить себя на поле перехватом и заработанным штрафным, а также парой заблокированных в итоге ударов.
Мигел Данни - 2,5. Португалец вернулся в состав "Зенита" после очередного разрыва крестообразной связки колена и длительного восстановления. Чтобы проявить себя, у него было не так много времени. Не получился удар с лёта на 83-ей минуте, но красивой закидушкой на Дзюбу Данни напомнил себя прежнего.
Артур Юсупов - б/о.
Александр Кокорин - 1,5. Лучший бомбардир "Зенита" в многочисленных зимних контрольных матчах сегодня был совсем не на высоте. Вялые попытки обыграть соперника наносились комом на плотную бельгийскую стену, преимущество в скорости также было у оппонентов Александра. Совершил обрез в центре поля, приведший ко второму голу Ачеампонга. В итоге его заменили на 71-ой минуте, прекратив эти мучения на поле.
Артём Дзюба - 2,0. Новоявленный капитан "Зенита" (по крайней мере, до выхода на поле Данни) был сегодня невероятно старателен, но столь же неэффективен при завершении атак. Не смог воспользоваться навесами от Ивановича и Жиркова, передачами Данни и Эрнани.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Вратарь
Юрий Лодыгин - 3,0. Доля вины во втором пропущенном мяче у Лодыгина присутствует, ближний угол закрыть не удалось. Но если бы не голкипер "Зенита", поражение могло быть болезненнее. Юрий смог отразить хлёсткие удары Бруно и Телина в первом тайме, а во втором в ближнем бою переиграл Обрадовича.
Защитники
Бранислав Иванович - 1,0. Не такого дебюта ждали мы от ещё в недавнем прошлом столпа обороны "Челси". Вышедший в "Зените" на правом фланге обороны серб дважды проспал в моментах с реактивным Ачеампонгом, сделавшим, в итоге, дубль менее чем за час предоставленного ему игрового времени.
Доменико Кришито - 2,5. Играющий у Луческу в центре обороны итальянец - единственный в составе "Зенита" игрок, который получил жёлтую карточку. Этот факт ни в коем случае не отменяет того, что Доменико был лучшим среди защитников своей команды. Пытался точными забросами создать что-то и впереди, но партнёры не пользовались этими шансами.
Луиш Нету - 1,5. Задержался в полупозиции при первой голевой атаке бельгийцев, в итоге не позволив "Зениту" создать искусственный офсайд и не помешав тем открыть счёт. Не успел подстраховать Ивановича при втором пропущенном мяче от Ачеампонга, несмотря на отчаянный подкат тому в ноги. Не, не, не...
Юрий Жирков - 2,5. Про игру в обороне Юрия сказать особо нечего - бельгийцы больше атаковали через другой фланг или центр поля. В атаку подключался регулярно и навешивал в чужую штрафную, но безуспешно.
Полузащитники
Хави Гарсия - 2,0. Дальний удар испанца по воротам его соотечественника Рубена на 19-ой минуте был точным, но голкипер был на высоте. В опорной зоне действовал в привычной манере цепного пса. Странно, что обошлось без жёлтой карточки.
Жулиано - 1,5. Лучший игрок группового этапа лиги Европы (6 голов плюс 5 голевых передач) в этой игре потерялся на поле. Можно вспомнить лишь неточный обводящий удар на 11-ой минуте. КПД потенциально острых передач - 0%.
Эрнани - 2,0. Пока бразилец только осваивается в "Зените" и не совсем понимает, как играет питерская команда. Партнёры пытаются оказать ему доверие, предоставляя возможность исполнять штрафные удары, но обе его попытки "исполнить Халка" пресёк на корню Рубен. В концовке выдал точную передачу на Дзюбу, который не смог воплотить её в гол.
Олег Шатов - 2,5. Смотрелся самым подвижным в составе атакующей группы сине-бело-голубых в первом тайме. Исполнял угловые с левого фланга и подачи со штрафных. Откликнулся на заброс Кришито и опасно пробил головой, но голкипер "Андерлехта" спас свою команду. Во втором тайме был не столь заметен, отчего Луческу и заменил его на 65-ой минуте.
Роберт Мак - 2,5. Вышедший вместо Шатова словак успел за предоставленные ему 25 с небольшим минут игры проявить себя на поле перехватом и заработанным штрафным, а также парой заблокированных в итоге ударов.
Мигел Данни - 2,5. Португалец вернулся в состав "Зенита" после очередного разрыва крестообразной связки колена и длительного восстановления. Чтобы проявить себя, у него было не так много времени. Не получился удар с лёта на 83-ей минуте, но красивой закидушкой на Дзюбу Данни напомнил себя прежнего.
Артур Юсупов - б/о.
Нападающие
Александр Кокорин - 1,5. Лучший бомбардир "Зенита" в многочисленных зимних контрольных матчах сегодня был совсем не на высоте. Вялые попытки обыграть соперника наносились комом на плотную бельгийскую стену, преимущество в скорости также было у оппонентов Александра. Совершил обрез в центре поля, приведший ко второму голу Ачеампонга. В итоге его заменили на 71-ой минуте, прекратив эти мучения на поле.
Артём Дзюба - 2,0. Новоявленный капитан "Зенита" (по крайней мере, до выхода на поле Данни) был сегодня невероятно старателен, но столь же неэффективен при завершении атак. Не смог воспользоваться навесами от Ивановича и Жиркова, передачами Данни и Эрнани.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.