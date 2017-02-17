Не смешно. Оценки футболистам "Зенита" за игру в Бельгии

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Первый официальный матч сине-бело-голубых в 2017-ом году завершился бесславным поражением от "Андерлехта" в рамках 1/16 финала лиги Европы.оценивает действия футболистов "Зенита" на поле стадиона "Констант ван ден Сток" в Брюсселе.Доля вины во втором пропущенном мяче у Лодыгина присутствует, ближний угол закрыть не удалось. Но если бы не голкипер "Зенита", поражение могло быть болезненнее. Юрий смог отразить хлёсткие удары Бруно и Телина в первом тайме, а во втором в ближнем бою переиграл Обрадовича.Не такого дебюта ждали мы от ещё в недавнем прошлом столпа обороны "Челси". Вышедший в "Зените" на правом фланге обороны серб дважды проспал в моментах с реактивным Ачеампонгом, сделавшим, в итоге, дубль менее чем за час предоставленного ему игрового времени.Играющий у Луческу в центре обороны итальянец - единственный в составе "Зенита" игрок, который получил жёлтую карточку. Этот факт ни в коем случае не отменяет того, что Доменико был лучшим среди защитников своей команды. Пытался точными забросами создать что-то и впереди, но партнёры не пользовались этими шансами.Задержался в полупозиции при первой голевой атаке бельгийцев, в итоге не позволив "Зениту" создать искусственный офсайд и не помешав тем открыть счёт. Не успел подстраховать Ивановича при втором пропущенном мяче от Ачеампонга, несмотря на отчаянный подкат тому в ноги. Не, не, не...Про игру в обороне Юрия сказать особо нечего - бельгийцы больше атаковали через другой фланг или центр поля. В атаку подключался регулярно и навешивал в чужую штрафную, но безуспешно.Дальний удар испанца по воротам его соотечественника Рубена на 19-ой минуте был точным, но голкипер был на высоте. В опорной зоне действовал в привычной манере цепного пса. Странно, что обошлось без жёлтой карточки.Лучший игрок группового этапа лиги Европы (6 голов плюс 5 голевых передач) в этой игре потерялся на поле. Можно вспомнить лишь неточный обводящий удар на 11-ой минуте. КПД потенциально острых передач - 0%.Пока бразилец только осваивается в "Зените" и не совсем понимает, как играет питерская команда. Партнёры пытаются оказать ему доверие, предоставляя возможность исполнять штрафные удары, но обе его попытки "исполнить Халка" пресёк на корню Рубен. В концовке выдал точную передачу на Дзюбу, который не смог воплотить её в гол.Смотрелся самым подвижным в составе атакующей группы сине-бело-голубых в первом тайме. Исполнял угловые с левого фланга и подачи со штрафных. Откликнулся на заброс Кришито и опасно пробил головой, но голкипер "Андерлехта" спас свою команду. Во втором тайме был не столь заметен, отчего Луческу и заменил его на 65-ой минуте.Вышедший вместо Шатова словак успел за предоставленные ему 25 с небольшим минут игры проявить себя на поле перехватом и заработанным штрафным, а также парой заблокированных в итоге ударов.Португалец вернулся в состав "Зенита" после очередного разрыва крестообразной связки колена и длительного восстановления. Чтобы проявить себя, у него было не так много времени. Не получился удар с лёта на 83-ей минуте, но красивой закидушкой на Дзюбу Данни напомнил себя прежнего.Лучший бомбардир "Зенита" в многочисленных зимних контрольных матчах сегодня был совсем не на высоте. Вялые попытки обыграть соперника наносились комом на плотную бельгийскую стену, преимущество в скорости также было у оппонентов Александра. Совершил обрез в центре поля, приведший ко второму голу Ачеампонга. В итоге его заменили на 71-ой минуте, прекратив эти мучения на поле.Новоявленный капитан "Зенита" (по крайней мере, до выхода на поле Данни) был сегодня невероятно старателен, но столь же неэффективен при завершении атак. Не смог воспользоваться навесами от Ивановича и Жиркова, передачами Данни и Эрнани.