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Не смешно. Оценки футболистам "Зенита" за игру в Бельгии

Не смешно. Оценки футболистам "Зенита" за игру в Бельгии Первый официальный матч сине-бело-голубых в 2017-ом году завершился бесславным поражением от "Андерлехта" в рамках 1/16 финала лиги Европы. Rusfootball.info оценивает действия футболистов "Зенита" на поле стадиона "Констант ван ден Сток" в Брюсселе.










Вратарь


Юрий Лодыгин - 3,0. Доля вины во втором пропущенном мяче у Лодыгина присутствует, ближний угол закрыть не удалось. Но если бы не голкипер "Зенита", поражение могло быть болезненнее. Юрий смог отразить хлёсткие удары Бруно и Телина в первом тайме, а во втором в ближнем бою переиграл Обрадовича.


Защитники


Бранислав Иванович - 1,0. Не такого дебюта ждали мы от ещё в недавнем прошлом столпа обороны "Челси". Вышедший в "Зените" на правом фланге обороны серб дважды проспал в моментах с реактивным Ачеампонгом, сделавшим, в итоге, дубль менее чем за час предоставленного ему игрового времени.

Доменико Кришито - 2,5. Играющий у Луческу в центре обороны итальянец - единственный в составе "Зенита" игрок, который получил жёлтую карточку. Этот факт ни в коем случае не отменяет того, что Доменико был лучшим среди защитников своей команды. Пытался точными забросами создать что-то и впереди, но партнёры не пользовались этими шансами.

Луиш Нету - 1,5. Задержался в полупозиции при первой голевой атаке бельгийцев, в итоге не позволив "Зениту" создать искусственный офсайд и не помешав тем открыть счёт. Не успел подстраховать Ивановича при втором пропущенном мяче от Ачеампонга, несмотря на отчаянный подкат тому в ноги. Не, не, не...

Юрий Жирков - 2,5. Про игру в обороне Юрия сказать особо нечего - бельгийцы больше атаковали через другой фланг или центр поля. В атаку подключался регулярно и навешивал в чужую штрафную, но безуспешно.


Полузащитники


Хави Гарсия - 2,0. Дальний удар испанца по воротам его соотечественника Рубена на 19-ой минуте был точным, но голкипер был на высоте. В опорной зоне действовал в привычной манере цепного пса. Странно, что обошлось без жёлтой карточки.

Жулиано - 1,5. Лучший игрок группового этапа лиги Европы (6 голов плюс 5 голевых передач) в этой игре потерялся на поле. Можно вспомнить лишь неточный обводящий удар на 11-ой минуте. КПД потенциально острых передач - 0%.

Эрнани - 2,0. Пока бразилец только осваивается в "Зените" и не совсем понимает, как играет питерская команда. Партнёры пытаются оказать ему доверие, предоставляя возможность исполнять штрафные удары, но обе его попытки "исполнить Халка" пресёк на корню Рубен. В концовке выдал точную передачу на Дзюбу, который не смог воплотить её в гол.

Олег Шатов - 2,5. Смотрелся самым подвижным в составе атакующей группы сине-бело-голубых в первом тайме. Исполнял угловые с левого фланга и подачи со штрафных. Откликнулся на заброс Кришито и опасно пробил головой, но голкипер "Андерлехта" спас свою команду. Во втором тайме был не столь заметен, отчего Луческу и заменил его на 65-ой минуте.

Роберт Мак - 2,5. Вышедший вместо Шатова словак успел за предоставленные ему 25 с небольшим минут игры проявить себя на поле перехватом и заработанным штрафным, а также парой заблокированных в итоге ударов.

Мигел Данни - 2,5. Португалец вернулся в состав "Зенита" после очередного разрыва крестообразной связки колена и длительного восстановления. Чтобы проявить себя, у него было не так много времени. Не получился удар с лёта на 83-ей минуте, но красивой закидушкой на Дзюбу Данни напомнил себя прежнего.

Артур Юсупов - б/о.


Нападающие


Александр Кокорин - 1,5. Лучший бомбардир "Зенита" в многочисленных зимних контрольных матчах сегодня был совсем не на высоте. Вялые попытки обыграть соперника наносились комом на плотную бельгийскую стену, преимущество в скорости также было у оппонентов Александра. Совершил обрез в центре поля, приведший ко второму голу Ачеампонга. В итоге его заменили на 71-ой минуте, прекратив эти мучения на поле.

Артём Дзюба - 2,0. Новоявленный капитан "Зенита" (по крайней мере, до выхода на поле Данни) был сегодня невероятно старателен, но столь же неэффективен при завершении атак. Не смог воспользоваться навесами от Ивановича и Жиркова, передачами Данни и Эрнани.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Андерлехт Зенит
Сегодня, 10:10
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11
(4)
№11 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RoDon22
Удивили ошибки Ивановича, но все равно считаю его одним из сильнейших защитников в РФПЛ, да и в Европе. Причина здесь в организации игры и игровой дисциплине футболистов Зенита. А это уже косяк М.Луческу.

Да и в принципе не стоило ставить нового и толком не готового игрока на такой матч. А вообще, как говорил кто-то из тренеров, вроде Газзаев: если плохо играет один игрок, то это проблема игрока, если плохо играет вся команда, то это проблема тренера (за точность цитаты не ручаюсь, но смысл такой)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Не порадовала игра...Сами себе голы привезли..В атаке..тут и говорить нечего..Оценки в принципе справедливы..Особой вины Лодыгина в пропущенных мячах нет..
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: Motivation (Сегодня, 11:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сразу видно - претендентЪ на шампиньенский титут. Однако бабло придется не чемоданами, а самосвалами судьям возить... Ну ничего, 16 туров из 17 же возили?


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:15) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Стоит признать играли ужасно.Иванович абсолютно не сыгран и провалил фланг,а мог и центр по идее.Возможно Нико в данном случае был бы лучше.Лодыгин как всегда.Три спасения,но в первом мяче дернулся и не пошел на перехват,возможно успел бы накрыть негра,но так в целом сыграл хорошо.Андерлехт играл быстрее.Порадовал только Данни.С его выходом на поле появилась мысль и пас.Что не говори,но Мигеля в старт.А Шатов как всегда сыграл на ноль(С такими проблемами в ЛЕ далеко не уйдешь,но может оно и к лучшему.Вылетим,будем матч в неделю играть,глядишь Спартачи забеспокоятся.Ну а так стандартно.Мы практически всегда начинаем на выезде и почти всегда первый матч влетаем.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Удивили ошибки Ивановича, но все равно считаю его одним из сильнейших защитников в РФПЛ, да и в Европе. Причина здесь в организации игры и игровой дисциплине футболистов Зенита. А это уже косяк М.Луческу.
Регистрация: 30.11.2015
№6 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 11:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Лодыгина в этом матче не за что винить. Самую девятку (куда залетало) закрывать очень сложно, даже ближнюю. Тем более, что первый удар получился хорошим обводящим, а второй - сильным.
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: Затыкатель ртов из Пятого измерения (Сегодня, 10:58) #
  • +2
  •  (4)

бл....ща посмотрел отчет о матче!если бы не яйца Лодыгина-было бы 3:0...


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Учу всех жить.
Регистрация: 17.05.2011
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:46) #
  • +4
  •  (4)
online

Доля вины во втором пропущенном мяче у Лодыгина присутствует, ближний угол закрыть не удалось.

Закрыть девятину непростая задача . Вины вратаря нет, впрочем нет и заслуг , Причпонг пробил смачно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:42) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
И за что Бздюбе ставить оценку "2"?Он и на единицу не наиграл!

Да не...Он так выпучивал глаза и размахивал крыльями, что могли бы и побольше поставить. А что по мячу не попадает часто, так это не беда. Он "невероятно старателен".
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 10:37) #
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  •  (3)
online

Никто не наиграл .Деньги за брак в работе должны вернуть...А воще чувствуют они себя вольготно и не за что не отвечают.


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
И за что Бздюбе ставить оценку "2"?Он и на единицу не наиграл!А Иванович...?Ну что сказать, Челси избавился от балласта,Зенит подобрал "пенсионера"!
Регистрация: 2.04.2012
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