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Александр Тукманов: задача Орещука – комплектование "Торпедо" для выхода в ФНЛ

Задача нового спортивного директора московского "Торпедо" Романа Орещука состоит в комплектовании команды в соответствии с задачей выхода в первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заявил агентству "Р-Спорт" президент автозаводцев Александр Тукманов.

"Роман Орещук назначен спортивным директором клуба, его задача – комплектование команды с учетом задачи выхода в первый дивизион (ФНЛ). Нам требуется усиление, а с учетом опыта Орещука и его знания предмета мы и приняли такое решение", - сказал Тукманов.
Теги: Тукманов Торпедо
Сегодня, 16:51
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