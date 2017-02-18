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РФС потратил 720 тысяч рублей на медобследование судей премьер-лиги

РФС потратил около 720 тысяч рублей на углубленное медицинское обследование судей РФПЛ, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский.

"Сейчас мы провели специализированное углубленное медицинское обследование судей, чего никогда не было. И у некоторых были замечания по состоянию здоровья. Очень важно, что это выявлено. И это стоит больших денег.

Могу сказать, что обследование на каждого арбитра стоит около 12 тысяч рублей, а у нас 60 арбитров (РФПЛ, которые находятся на сборе). Но это оправданная вещь, а не блажь, которая попала кому-то в голову.

Это очень важный момент, у нас есть полная картина по медицинским показателям арбитров, работающих в премьер-лиге. На днях нам приобрели 15 новых комплектов переговорных устройств, а стоимость этих устройств немаленькая", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский
Сегодня, 10:55
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№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
в дупло фонариком посветят.....
Регистрация: 24.04.2009
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