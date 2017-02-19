Пол Ламберт: в некоторых моментах мы должны были забивать

Главный тренер "Вулверхэмптона" Пол Ламберт прокомментировал поражение своей команды в матче против "Челси" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.



"Не могу большего просить от команды в плане тактики, потому что мы играли против сильнейшей команды чемпионата. И мы сумели навязать сопернику борьбу. В некоторых моментах мы должны были забивать. Я думаю, что мы сыграли здорово", - цитирует Ламберта ВВС.