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Главный тренер "Андерлехта": мы не можем себе позволить владеть мячом еще меньше

Главный тренер "Андерлехта" Рене Вейлер высказал мнение о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы с "Зенитом".

- Четыре игрока вашей команды не тренируются в основной группе и не полетели в Петербург. Что можете сказать о их самочувствии?

– Они тренируются в Бельгии и, надеюсь, уже в ближайшее воскресенье мы сможем на них рассчитывать.

- В прошлой игре "Зенит" владел мячом 70 процентов времени. Есть ли ощущение, что в завтрашней игре "Зенит" снова уверенно возьмет мяч под свой контроль?

– Мы не можем позволить себе владеть мячом еще меньше. Понимаем, что "Зенит" будет атаковать, но для того, чтобы забивать тебе необходим мяч. Тем не менее истории известно много случаев, когда выигрывала команда, владеющая мячом гораздо меньше соперника, поэтому преимущество в позиционной игре не является стопроцентным залогом успеха. Мы постараемся распорядиться своими возможностями, – цитирует тренера "СЭ".
Теги: Андерлехт
Сегодня, 03:05
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