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Вчера 23:00
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (16)
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (16)
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"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
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На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
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Дмитрий Тарасов: возможно, поражение даже пойдет на пользу (1)
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Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой" (1)
Вчера 20:24
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
Оливье Дешахт: наши шансы с "Зенитом" 50 на 50
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"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету" (2)
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Вчера 20:02
Олег Лужный: Луческу в "Зените" тоже начал гнать, что "Спартак" хотят сделать чемпионом (13)
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Вчера 19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Вчера 19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Главный тренер "Андерлехта": мы не можем себе позволить владеть мячом еще меньше
Главный тренер "Андерлехта" Рене Вейлер высказал мнение о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы с "Зенитом".
- Четыре игрока вашей команды не тренируются в основной группе и не полетели в Петербург. Что можете сказать о их самочувствии?
– Они тренируются в Бельгии и, надеюсь, уже в ближайшее воскресенье мы сможем на них рассчитывать.
- В прошлой игре "Зенит" владел мячом 70 процентов времени. Есть ли ощущение, что в завтрашней игре "Зенит" снова уверенно возьмет мяч под свой контроль?
– Мы не можем позволить себе владеть мячом еще меньше. Понимаем, что "Зенит" будет атаковать, но для того, чтобы забивать тебе необходим мяч. Тем не менее истории известно много случаев, когда выигрывала команда, владеющая мячом гораздо меньше соперника, поэтому преимущество в позиционной игре не является стопроцентным залогом успеха. Мы постараемся распорядиться своими возможностями, – цитирует тренера "СЭ".
- Четыре игрока вашей команды не тренируются в основной группе и не полетели в Петербург. Что можете сказать о их самочувствии?
– Они тренируются в Бельгии и, надеюсь, уже в ближайшее воскресенье мы сможем на них рассчитывать.
- В прошлой игре "Зенит" владел мячом 70 процентов времени. Есть ли ощущение, что в завтрашней игре "Зенит" снова уверенно возьмет мяч под свой контроль?
– Мы не можем позволить себе владеть мячом еще меньше. Понимаем, что "Зенит" будет атаковать, но для того, чтобы забивать тебе необходим мяч. Тем не менее истории известно много случаев, когда выигрывала команда, владеющая мячом гораздо меньше соперника, поэтому преимущество в позиционной игре не является стопроцентным залогом успеха. Мы постараемся распорядиться своими возможностями, – цитирует тренера "СЭ".
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