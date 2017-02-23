Лучший бомбардир "Андерлехта" может не сыграть с "Зенитом"

Лучший бомбардир "Андерлехта" Лукаш Теодорчик может пропустить сегодняшний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита", информирует Przeglad Sportowy.



Сообщается, что 25-летний футболист повредил мышцу на тренировке бельгийской команды.