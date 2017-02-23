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Лучший бомбардир "Андерлехта" может не сыграть с "Зенитом"

Лучший бомбардир "Андерлехта" Лукаш Теодорчик может пропустить сегодняшний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита", информирует Przeglad Sportowy.

Сообщается, что 25-летний футболист повредил мышцу на тренировке бельгийской команды.
Теги: Андерлехт
Сегодня, 14:59
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(2)
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если к перерыву Зенит будет вести 1-0 то бельгийцв могут поплыть
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну все, теперь Зенитушка прострет не в три мяча, а в два!!!
Регистрация: 17.12.2015
№7 Написал: 22446688 (Сегодня, 16:13) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Kytarba
ясли

,пля
Регистрация: 23.02.2017
№6 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: 22446688
А за сколько денежек он мышцу потянул?

ясли
Регистрация: 17.03.2008
№5 Написал: 22446688 (Сегодня, 15:50) #
  • -8
  •  (8)
online

А за сколько денежек он мышцу потянул?
Регистрация: 23.02.2017
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
там и Ачимпонга хватит,от добра добра не ищут
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: victorrr СПб (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Блин, думал этот Ачимпонг persevere


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Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (М.И. Кутузов)
Регистрация: 26.09.2009
№2 Написал: vlees (Сегодня, 15:06) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он и в 1 игре не играл,зенит был унижен ближайшим резервом Андерлехта,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 15:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Не знаю как отразится на игре ..в прошлой забивал Зениту не Теодорчик..
Регистрация: 21.11.2016
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