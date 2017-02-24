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СМИ: "Спартак" согласовал все детали соглашения о переходе Георгия Тигиева

"Спартак" окончательно согласовал все детали соглашения о переходе защитника "Анжи" Георгия Тигиева, утверждает "Чемпионат".

До конца сезона 21-летний футболист будет выступать за красно-белых на правах аренды. По окончании этого срока московский клуб сможет выкупить контракт игрока.
Теги: Спартак Тигиев
Сегодня, 02:28
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№1 Написал: ubica (Сегодня, 02:47) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Спартак уже набрал на три состава...прикольно Федун раскошелился..А как там фер-плей?


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