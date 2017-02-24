Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

"Сельта" - "Краснодар"

Яго Аспас в игре против "Шахтера"

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

Кажется, никогда прежде мы не были довольны итогам жеребьевок еврокубков так, как сегодня. "Краснодару" достался вполне проходимый соперник, а "Ростову" - пожалуй, самый крутой из всех возможных.наслаждается результатом брошенного жребия и рассуждает о том, что из всего этого выйдет.Начнем по порядку и поговорим о паре "Краснодар" - "Сельта". Очевидно, что испанский клуб не обладает столь громким именем, как те же "МЮ" или "Шальке" с "Лионом", и должен считаться не самым сложным соперником. В еврокубках он играет редко, а в последние годы и не играл вовсе. Собственно говоря, нынешняя еврокубковая кампания для "испанцев" первая с 2006 года. При этом в Ла Лиге "Сельта" после своего возвращения в элитный дивизион пять лет назад не занимала место выше шестого.Впрочем, за время работы Эдуардо Бериццо команда из Виго стала крепким орешком. Аргентинский специалист проповедует вполне себе атакующий футбол, что может стать для использующего аналогичный подход к построению игры "Краснодара" заметным плюсом. По крайней мере, можно предположить, что "Сельта" не станет закрываться на своей половине поля и позволит "быкам" играть в привычный им футбол. Главным звеном в атаке испанского клуба является Яго Аспас, который и забивает больше всех - 17 мячей, и ассистирует лучше остальных - 7 голевых передач.Забил он и вчера, но сделал это с пенальти, который, как показалось практически всем, был абсолютно "липовым". По большому счету, игрокам "Шахтера" удалось закрыть Аспаса и не дать ему забить с игры. И быть бы в 1/8 финала "Шахтеру", но арбитр немыслимым образом на последней минуте основного времени ответного матча придумал упомянутый уже пенальти, реализовав который Аспас перевел игру в овертайм, где победный гол с розыгрыша углового забил Кабраль.Будем надеяться, во встречах "Сельты" с "Краснодаром" арбитры чудить не будут, и команды смогут своими силами выяснить, кто из них лучше. "Краснодар" ответный матч проведет дома, что, как правило, дает преимущество, но, глядя на стадию 1/16 финала, в закономерности этого правила можно усомниться. Все-таки игравший сначала на выезде, а потом дома "Зенит" вылетел из Лиги Европы, а начинавшие на своих полях "Краснодар", "Ростов" и та же "Сельта" прошли дальше.Соперник у "Ростова", конечно, заметно более сильный, но от этого результат жеребьевки видится только еще более крутым. В Ростов-на-Дону после "Атлетико" и "Баварии" приезжает топ-клуб из самой Англии с самими Моуриньо и Ибрагимовичем. Событие, вне всяких сомнений, восхитительное. Очень хочу надеяться, что хотя бы в этот раз с продажей билетов на игру в еврокубке на стадионе "Олимп-2" будет все в порядке, но опасаюсь, что цены будут невероятно заоблачными... Руководство "Ростова", пожалуйста, сделайте все на приличном уровне, не омрачайте праздник.Хотя для выездных болельщиков вряд ли что-то можно испортить, ведь в этом сезоне у них выдается максимально выдающийся графиков заграничных поездок. В самом начале пути были Брюссель и Амстердам, затем Мюнхен, Мадрид, Эйндховен, Прага и вот теперь Манчестер. Нельзя не согласиться с Дмитрием Кириченко, который сказал, что здорово, что за один год ростовчане получают возможность увидеть столько крутых клубов и посетить столько хороших городов.Если же рассуждать не об эмоциях, а о реальных шансах на выход в четвертьфинал, то, конечно, надо признать, что "Манчестер Юнайтед" очень и очень сложный соперник. В рамках 1/16 финала он камня на камне не оставил от "Сент-Этьенна", который по уровню где-то рядом с "Ростовом". Ибрагимович отгрузил "французам" "трешку", а еще один гол на свой счет записал Мхитарян. Кстати говоря, еще один плюс визита "МЮ" в Ростов-на-Дону, что приедет и Генрих, которого в России очень любят.Само собой, приедет и Моуриньо, противостояние которого с Бердыевым видится крайне любопытным. Курбан Бекиевич уже побеждал "Барселону", "Баварию", но обыграть Жозе ему не удавалось. В 2009-м году с "Рубином" он дома сыграл вничью с "Интером" Моуриньо 1:1 и проиграл на выезде 0:2. Как оно будет сейчас с "Ростовом"? Португальский тренер, кстати говоря, очень не хотел в 1/8 финала ехать на далекий выезд, а потому вряд ли он остался доволен результатом жеребьевки.К тому же между играми с "Ростовом" у "Манчестер Юнайтед" будет важнейшая встреча с "Челси" в рамках Кубка Англии. Для российского клуба это обстоятельство может стать большим плюсом, если вдруг "манкунианцы" решат сделать ставку не на Лигу Европы, а на игру с экс-клубом Моуриньо. Для "Ростова", думается, никакого выбора между РФПЛ и еврокубком не будет - даже осенью тренерский штаб "ростовчан" не стеснялся выставлять на игры Премьер-Лиги дублирующий состав.Хотя для "МЮ" Лига Европы может быть важна по той причине, что в АПЛ у них дела пока идут не лучшим образом. Чтобы они ни делали, выше шестого места им никак не удается подняться, а право сыграть на следующий сезон в Лиге Чемпионов дают только первые четыре строчки. Поэтому, собственно говоря, почему бы Моуриньо не отдать все силы на Лигу Европы, за победу в которой дают и кубок, и путевку в главный европейский турнир.