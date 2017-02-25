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Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".
"Ростов" почти не играл с сильными командами, посмотрим, как он сможет сыграть против "МЮ". Ну и "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое организованная команда, а не те, кого он так легко обыгрывал.
Все зависит от настроя, от отношения футболистов к игре. Ни Моуринью, ни Бердыев не могут повлиять на это. Все решают игроки на поле.
Конечно, обыграть "Манчестер Юнайтед" любому за счастье. Помню, как мы играли с "Торпедо" (Кубок УЕФА-1992/93 – прим.), так до сих пор Талалаев говорит: вот, мол, мы обыграли "МЮ". Болеть я, конечно, буду за "Юнайтед", ведь я играл за эту команду, это родной для меня клуб.
Любой трофей считается. Только глупцы говорят, что Лига Европы не важна. Моуринью понимает, что чем больше трофеев он выиграет, тем больше плюсов наберет", – цитирует Канчельскиса "Р-Спорт".
"Ростов" почти не играл с сильными командами, посмотрим, как он сможет сыграть против "МЮ". Ну и "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое организованная команда, а не те, кого он так легко обыгрывал.
Все зависит от настроя, от отношения футболистов к игре. Ни Моуринью, ни Бердыев не могут повлиять на это. Все решают игроки на поле.
Конечно, обыграть "Манчестер Юнайтед" любому за счастье. Помню, как мы играли с "Торпедо" (Кубок УЕФА-1992/93 – прим.), так до сих пор Талалаев говорит: вот, мол, мы обыграли "МЮ". Болеть я, конечно, буду за "Юнайтед", ведь я играл за эту команду, это родной для меня клуб.
Любой трофей считается. Только глупцы говорят, что Лига Европы не важна. Моуринью понимает, что чем больше трофеев он выиграет, тем больше плюсов наберет", – цитирует Канчельскиса "Р-Спорт".
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