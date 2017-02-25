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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказал мнение о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

"Ростов" почти не играл с сильными командами, посмотрим, как он сможет сыграть против "МЮ". Ну и "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое организованная команда, а не те, кого он так легко обыгрывал.

Все зависит от настроя, от отношения футболистов к игре. Ни Моуринью, ни Бердыев не могут повлиять на это. Все решают игроки на поле.

Конечно, обыграть "Манчестер Юнайтед" любому за счастье. Помню, как мы играли с "Торпедо" (Кубок УЕФА-1992/93 – прим.), так до сих пор Талалаев говорит: вот, мол, мы обыграли "МЮ". Болеть я, конечно, буду за "Юнайтед", ведь я играл за эту команду, это родной для меня клуб.

Любой трофей считается. Только глупцы говорят, что Лига Европы не важна. Моуринью понимает, что чем больше трофеев он выиграет, тем больше плюсов наберет", – цитирует Канчельскиса "Р-Спорт".
Теги: Канчельскис Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:39
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Уже второй раз публикуют.....
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Любой трофей считается. Только глупцы говорят, что Лига Европы не важна. Моуринью понимает, что чем больше трофеев он выиграет, тем больше плюсов наберет"

Только одно дело суперкубок, когда 1 матч, а другое дело, когда чтобы выиграть ЛЕ надо отыграть много матчей.
И если он разываясь на два фронта ДАЖЕ выиграет ЛЕ, но не попадет в зону ЛЧ в АПЛ - болелы этого не поймут.
А вот если он вылетит в 1/8 финала ЛЕ и при этом будет вторым/третьим в АПЛ (а там всего 3-4 очка надо), то никто про ЛЕ и не вспомнит.
Все будут жить надеждами на сезон 2017/2018 чтобы команда боролась за ЗОЛОТО и определенные надежды будут на ЛЧ.

И еще, Канчельскис может рассуждать как футболист, а все ответственность лежит на тренере. А потому именно ОН решает - важна ЛЕ или нет.
Как показывает практика МНОГИХ лет второстепенный кубок, для ТОП-клубов почти всегда не важен.
Только Севилья за него и боролась.
Значит лично Эмери нужны были эти победы (ну или руководству клуба).


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Регистрация: 10.03.2009
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