СМИ: "Реал" сыграет в США матч против сборной МЛС

"Реал" летом может провести предсезонную подготовку в США. Там "сливочные" должны встретиться со сборной лучших футболистов МЛС, информирует ESPN.



Встреча запланирована на 2 августа в Чикаго. Главным тренером сборной МЛС станет экс-игрок "Рубина" Велько Паунович, ныне возглавляющий "Чикаго Файр".