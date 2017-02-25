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СМИ: "Реал" сыграет в США матч против сборной МЛС

"Реал" летом может провести предсезонную подготовку в США. Там "сливочные" должны встретиться со сборной лучших футболистов МЛС, информирует ESPN.

Встреча запланирована на 2 августа в Чикаго. Главным тренером сборной МЛС станет экс-игрок "Рубина" Велько Паунович, ныне возглавляющий "Чикаго Файр".
Теги: Реал
Сегодня, 10:59
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