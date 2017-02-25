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Георгий Тигиев: хочу принести пользу "Спартаку", чтобы он финишировал первым (видео)

Новичок "Спартака" Георгий Тигиев, арендованный у "Анжи", рассказал о своем трансфере.

"Я очень рад быть здесь. Буду тренироваться, доказывать, что не зря меня выбрали. Хочу принести как можно больше пользы "Спартаку". Чтобы в концовке "Спартак" финишировал первым.

Не знаю, были ли другие предложения. Когда появился вариант со "Спартаком", сразу согласился. Другими вариантами не интересовался.

Общался с Саней Селиховым. Он сказал, что все ребята хорошие, коллектив хороший. Больше всего мне нравится играть крайнего защитника. Без разницы, правого или левого.

Кумиры? Я уже не раз говорил - Марсело из "Реала". Нравится его игра, хотелось бы быть похожим на него. Будем работать", - цитирует Тигиева пресс-служба красно-белых.

Теги: Спартак Тигиев
Сегодня, 11:59
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17
(6)
№17 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 14:25) #
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  •  (2)

Цитата: SPV
Максим I,
Он осетин ,родился в Беслане, первый тренер как и у Дзагоева Наниев



Надеемся,что у него сложится также,как у другого осетина - Черчесова,а не как у Джанаева
Регистрация: 23.09.2016
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:12) #
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online

Цитата: utekay
одстригите его, а то как то не по спартачковски выглядит...накрайняк афрокосички пусть заплетёт


Да пох как он выглядит. Главное , что бы помог команде, и попутно чпокнул сбголобое недоразумение.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
подстригите его, а то как то не по спартачковски выглядит...накрайняк афрокосички пусть заплетёт


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:45) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Жора!
Регистрация: 1.02.2017
№13 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:32) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Спартак превратился в команду чурок и нигеров

и что?
Регистрация: 6.09.2013
№12 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:29) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
SPV,
Спасибо за ответ! С наступающим продолжением чемпионата!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Максим I,
Он осетин ,родился в Беслане, первый тренер как и у Дзагоева Наниев
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А кто-нибудь в курсе его национальности? По имени вроде как осетин (в мусульманском мире я пока не знаю людей с таким именем), но могу и ошибиться: подскажите, кто действительно знает, пожалуйста!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№9 Написал: Negoro (Сегодня, 12:45) #
  • +1
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laughing


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Торговец чёрным кб деревом
Регистрация: 25.02.2017
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:42) #
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  •  (6)
online

Парень с характером.. Посмотрим.. Удачи!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Игорь Казьмин
А как же дом родной Дагестан? Я хочу ...или не хочу ... Все хотя контракт больший , а дом родной Дагестан подождёт... вот так вы все в Москву хотите.

Как ты думаешь,его сильно волнует мнение,такого барана как ты?

Цитата: anonymous
Спартак превратился в команду чурок и нигеров

Ты дырку ,паста гои натри получше,скоро вам трубы проверять будут жёстко.
Регистрация: 7.02.2017
№6 Написал: seryu Москва (Сегодня, 12:34) #
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  •  (8)

Цитата: anonymous
Спартак превратился в команду чурок и нигеров


Как идиот, Вы были безупречны.
Регистрация: 17.03.2009
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь сгодится нам этот краек, удачи
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Игорь Казьмин
А как же дом родной Дагестан?

дагестан не родной дом для него
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 12:27) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Игорь Казьмин,
Газаев и Черчесов тоже не за Осетию играли.
Регистрация: 19.07.2014
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 12:25) #
  • -2
  •  (14)

Спартак превратился в команду чурок и нигеров
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:12) #
  • -4
  •  (10)

А как же дом родной Дагестан? Я хочу ...или не хочу ... Все хотя контракт больший , а дом родной Дагестан подождёт... вот так вы все в Москву хотите.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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