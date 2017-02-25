Георгий Тигиев: хочу принести пользу "Спартаку", чтобы он финишировал первым (видео)

Новичок "Спартака" Георгий Тигиев, арендованный у "Анжи", рассказал о своем трансфере.



"Я очень рад быть здесь. Буду тренироваться, доказывать, что не зря меня выбрали. Хочу принести как можно больше пользы "Спартаку". Чтобы в концовке "Спартак" финишировал первым.



Не знаю, были ли другие предложения. Когда появился вариант со "Спартаком", сразу согласился. Другими вариантами не интересовался.



Общался с Саней Селиховым. Он сказал, что все ребята хорошие, коллектив хороший. Больше всего мне нравится играть крайнего защитника. Без разницы, правого или левого.



Кумиры? Я уже не раз говорил - Марсело из "Реала". Нравится его игра, хотелось бы быть похожим на него. Будем работать", - цитирует Тигиева пресс-служба красно-белых.



