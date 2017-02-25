Английкий трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных

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Если на прошлой неделе Rusfootball.info не наскрёб достаточного количества крутых матчей для анонса, то эти выходные сполна всё компенсируют. Почему в выходные не стоит далеко отходить от телевизора – узнаете из нашего материала.
«Бетис» – «Севилья», суббота, 18.15
Прежде чем посмотреть матч чемпионата Испании в этом сезоне, приходится задумываться, а стоит ли оно того, ведь нужно лезть в интернет, искать трансляцию и смотреть подвисающую картинку на маленьком мониторе. Но севильское дерби – это всегда горячо, независимо от того, на каких местах и в какой форме находятся команды. В голову тренера, например, может легко прилететь бутылка, Хуанде Рамос не даст соврать.
Хорхе Сампаоли, усовершенствовавший 3-кратных победителей Лиги Европы, смотреть игру Лиги чемпионов против «Лестера» с трибуны, но своё первое дерби на «Бенито Вильямарин» проведёт уже на обычном рабочем месте. К игре «Севилья» подходит с тремя победами подряд, с 2-очковым отставанием от «Барсы» и 3-очковым от «Реала» при наличии у того матча в запасе, так что ещё ничего не потеряно окончательно. «Бетис», напротив, имеет 5-матчевую беспобедную серию, но домашний матч против «Барселоны» (1:1) был очень хорош. Пока что комфортно чувствующая себя в таблице команда наверняка снова великолепно настроится на серьёзного раздражителя.
«Наполи» – «Аталанта», суббота, 20.00
Несколько лет такая вывеска не привлекла бы особого внимания, но в прекрасном настоящем бергамской команды она продаёт игроков почти за 30 миллионов евро (Гаглиардини уж очень понравился «Интеру»), выигрывает матчи, в которых в старте выпускает сразу двух 17-летних дебютантов (месяц назад таким образом была обыграна «Сампдория»), является самым интересным свежим проектом в стране и идёт на 4-м месте в Серии А. До лигочемпионской позиции «Наполи» – 6 очков. Не пропасть, учитывая, что команда Джан Пьеро Гасперини в этом сезоне уже обыгрывала неаполитанцев.
У «Наполи» впереди тяжелейший отрезок: после «Аталанты» подряд идут кубковая встреча с «Ювентусом», игра с «Ромой» и ответный матч с «Реалом». Однако серьёзнейшего сопротивления Маурицио Сарри должен ожидать уже в матче с «Аталантой» – у нас есть отличный шанс познакомиться с этой самобытной и симпатичной командой на фоне частенько искрящего соперника.
«Герта» – «Айнтрахт», суббота, 20.30
Из немецкого чемпионата я выбрал лишь 1 матч. Удивлены, что в нём не участвуют ни «Бавария», ни «РБ Лейпциг», ни даже «Боруссия»? Не удивляйтесь, ведь и «Герта», и «Айнтрахт» уже забирались в таблице выше дортмундцев, а в будущем вполне могут снова их опередить. Борьба за 2 лигочемпионские путёвки в Германии идёт лютая: 5 команд уместились в 4-очковый коридор.
И «Герта» отстаёт от «Боруссии» и «Хоффенхайма» на 3, а не на одно очко только потому, что на последней минуте пропустила от «Баварии» и упустила заслуженную победу. Добавленное время уже истекло, но судью это не смутило, ведь Пал Дардаи сделал в концовке 2 замены. Матч завершился скандалом, а Карло Анчелотти даже показал средний палец трибунам, после того, как оттуда прилетел плевок.
«Айнтрахт» сильно не шумит, однако в последних двух матчах демонстрирует что-то из ряда вон. Нико Ковач поставил команде отличную игру в обороне, но от «Байера» франкфуртцы пропустили 3 безответных мяча, от аутсайдера «Ингольштадта», да ещё и дома – 2. В связи с формой команд «Герта» смотрится фаворитом, что, впрочем не означает возможности возвращения лучших образцов игры «Айнтрахта» как раз на «Олимпияштадионе».
«Фейеноорд» – «ПСВ», воскресенье, 16.30 (Телеканал «Футбол»)
Большая голландская тройка давно сжалась до дуэта: «Фейеноорд» в предыдущий раз становился чемпионом в 1999-м, а сейчас выигрывает у «Аякса» 5 баллов, а у «ПСВ» – 8. Возглавляет команду прекрасно известный нам Джованни ван Бронкхорст: ещё недавно защитник выходил в полуфинал ЧМ-2014, а теперь побеждает в 9-ти матчах Эредивизие подряд, не пропуская в последних 6-ти вообще. Дирк Кюйт, Эльеро Элиа, Николай Йоргенсен и их партнёры в полном порядке.
У Филиппа Коку в последнее время тоже всё хорошо, выиграно 6 матчей кряду. Ищите кабельный канал «Футбол», не имеющий отношения к холдингу «Матч», и вряд ли пожалеете о двух часах, потраченных на столкновение находящихся на бешеном ходу команд. Порой в Голландии случаются совершенно удивительные вещи: в Роттердаме и Эйндховене вряд ли забыли матч 6-летней давности, где «ПСВ» разорвал «Фейеноорд» 10:0.
«Атлетико» – «Барселона», воскресенье, 18.15
От укрепившегося «Атлетико» в этом сезоне ждали борьбы за победу во всех турнирах, но в чемпионате выше 3-го места подняться вряд ли получится, да и «Севилью» обогнать будет трудно. Из Кубка Испании мадридцев выбила как раз «Барселона» (1:2 дома, 1:1 в гостях), которая смотрелась намного сильнее соперника лишь на протяжении одного из 4-х таймов противостояния.
«Барсе» предстоящий матч нужнее. «Атлетико» стартовал в плей-офф Лиги чемпионов с 4-х забитых мячей, каталонцы – с 4-х пропущенных. Хоть как-то спасти сезон после парижского позора может только победа в кубке и чемпионате Испании. После поражения «Реала» в «Валенсии» дубль видится всё ещё возможным, ведь отставание составляет 1 очко при игре в запасе у «сливочных». Для «индейцев» Ла Лига, напротив, уходит на второй план. Но всё это совсем не значит, что команда Симеоне уступит в самоотдаче и вообще уступит. «Атлетико» играет всё лучше, а «Барса» с «Леганесом»-то дома еле разобралась благодаря пенальти в добавленное время, потому новое затухание чемпионской интриги вряд ли кого-то удивит. Под Луисом Энрике шатается кресло, Месси якобы недоволен тренером и несколькими партнёрами – похоже, «Барсу» ждёт очередной перезапуск. Вопрос – будет ли отложен этот процесс до лета или прежний багаж потеряется уже сейчас?
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон», воскресенье, 19.30 (Eurosport)
На дворе февраль месяц, а обладатель одного из английских трофеев определяется уже сейчас. «МЮ» остаётся единственной английской командой, продолжающей участвовать во всех 4-х возможных турнирах. И если в чемпионате победить почти невозможно, в Кубке Англии «дьяволов» ожидает «Челси», а о шансах в Лиге Европы после выпадения «Ростова» на жеребьёвке и вовсе говорить не приходится. А вот Кубок лиги Жозе Моуринью, который на этой неделе занимается активной поддержкой Клаудио Раньери, брать обязан.
«МЮ» одержал 5 побед подряд с одним пропущенным мячом и вообще научился обыгрывать команды, подобные «Саутгемптону». «Святые» идут на 11-м месте и предыдущий матч выиграли у «Сандерленда» со счётом 4:0, однако до того потерпели 3 поражения подряд. Чуть повышает шансы команды Клода Пюэля травма Генриха Мхитаряна. Моуринью зачем-то выставил на матч с «Сент-Этьеном» основу после победы 3:0, армянин забил гол, а позже был заменён из-за повреждения. Но это, конечно, не станет никаким оправданием в случае поражения. Победа же даст Жозе трофей, которым он будет пытаться оправдываться за возможные неудачи в других турнирах.
«Вильярреал» – «Реал», воскресенье, 22.45
«Реал» не выигрывал чемпионат с 2012 года и не имеет права упускать свой шанс в этом розыгрыше Ла Лиги, учитывая проблемы «Барселоны», отвалившийся «Атлетико» и собственную силу. Правда, она в последнее время ставится под сомнение: ещё недавно все восхищались невероятной беспроигрышной серией команды Зидана, а с тех пор, как она прервалась, «Реал» вылетел из Кубка от «Сельты» и на неделе проиграл «Валенсии», пропустив 2 мяча за 10 стартовых минут. У Симоне Дзадзы получилось напомнить миру о своём существовании.
В пригороде Валенсии «Реал» тоже может столкнуться с серьёзным сопротивлением, ведь «Вильярреал» проводит сезон гораздо сильнее «летучих мышей». Мадрид выиграл только 1 из 4-х последних матчей на «Эль Мадригал», а в 1-м круге не смог обыграть «Вильярреал» дома. С другой стороны, совсем недавно «Рома» потопила «жёлтую подлодку» четырьмя выстрелами. В любом случае, команда Зидана обязана побеждать и удерживать «Барселону» на расстоянии, тем более что в строй вернулся и Гарет Бэйл.
«Интер» – «Рома», воскресенье, 22.45
Италия может быть зрелищной и является зрелищной в этом сезоне. «Рома», на взгляд многих, играет даже ярче «Наполи». «Интер», в свою очередь, совсем недавно выдал великолепный 1-й тайм в матче с «Ювентусом» – такую борьбу в Турине гегемону не навязывал ещё никто. Команда Стефано Пиоли выиграла 7 матчей до визита на стадион «Юве» и 2 – после него, причём всухую. Правда, отсутствие Миранды и Брозовича не добавляет шансов в матче с римлянами.
Для «Ромы» же обыденностью стало забивать по 4 мяча – только в феврале досталось «Фиорентине», «Вильярреалу», «Торино». Поражение, которое парни Спаллетти потерпели в четверг от испанцев, не должно вводить в заблуждение – оно случилось после гостевой победы 4:0 и при смешанном составе. Так что «Рома» готовится к битве, которая претендует на звание главной в эти выходные во всём европейском футболе. «Волки» опережают «Интер» на 8 очков, но ход «нерадзурри» намекает на то, что борьба за лигочемпионские путёвки ещё в самом разгаре. Забивать начал даже Габриэль «Габигол» Барбоза - молодой бразильский талант, грозившийся стать самой бесполезной тратой «Интера».
«Марсель» – «ПСЖ», воскресенье, 23.00
Французские клубы сейчас круты и интересны: «Монако» жжёт, «ПСЖ» уничтожает, «Ницца» умудряется соответствовать парижанам в Лиге 1, имея в 14 раз меньший бюджет, «Лион» забивает 12 в Лиге Европы голландскому «АЗ». Болельщики «Марселя» надеются, что с новым владельцем в следующем сезоне будут рядом с этой славной компанией. Пока же «Марсель» 6-й и чередует победы с поражениями.
Но классико есть классико: вспомните хотя бы фильм «Такси», в котором вопрос ликвидации охраны на складе решался началом матча «Марселя» и «ПСЖ» – все уходили его смотреть. Парижанам очень нужна победа для таблицы (ничья с «Тулузой» в прошлом туре привела к 3-очковому преимуществу «Монако»), марсельцам победа сильно поможет в деле утверждения своего грядущего возвращения на топовый уровень. «Олимпик» не может обыграть «ПСЖ» с 2011 года, но матч первого круга свёл к нулевой ничьей.
«Галатасарай» – «Бешикташ», понедельник, 20.00
Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртэл заявил, что турецкая лига гораздо сильнее российской, однако победа «Краснодара» над турками оставила несколько другое впечатление. Но есть в Турции и более успешные прямо сейчас команды, чем «Фенер». «Бешикташ» лидирует в чемпионате, на 4 балла от него отстаёт сенсационный «Истанбул», а на 7 из-за недавних осечек – «Галатасарай». Для команды Игора Тудора огненное дерби, возможно, последний шанс зацепиться за чемпионскую гонку. Турецкая футбольная жара с Де Йонгом, Подольски, Снейдером с одной стороны и Озбилисом, Инлером, Куарежмой, Бабелом, Абубакаром – с другой, взбодрит вас вечером трудного дня.
«Лестер» – «Ливерпуль», понедельник, 23.00
Весь мир жалеет Клаудио Раньери, тренеры наперебой выражают коллеге свою поддержку (хотя Жозе Моуринью ранее жестко проходился по итальянцу), сам тренер скорбит о потере мечты, народ костерит футболистов, сливших творца их успеха (по данным the Sun, это Шмейхель, Морган, Олбрайтон и Варди). Что конкретно сломалось у прошлогоднего чемпиона в этом сезоне, мы вряд ли узнаем в ближайшее время, но руководство клуба должно было что-то предпринимать. Несмотря на все прошлые заслуги, отставка Раньери смотрелась довольно логичным итогом скатывания «лис» в зону вылета.
Последним матчем Раньери стала встреча с «Севильей» в Лиге чемпионов, где гол Джейми Варди позволил «Лестеру» добиться хорошего результата 1:2. «Ливерпуль» же наконец получил возможность отдохнуть и потренироваться, чего команда была лишена в самый трудный период сезона. 11 февраля команда Клоппа вроде бы оставила его позади, укатав «Тоттенхэм», но с тех пор 2 недели не показывалась на поле.
«Ливерпулю», сильно зависящему от свежести футболистов, это должно пойти на пользу. А вот «Лестер» не сможет в полной мере воспользоваться импульсом от ухода тренера, ведь Роберто Манчини не заинтересовался предложением клуба, командой пока что руководит бывший помощник Раньери Крэйг Шекспир. Вряд ли дальнейшую историю команды-сказки придётся писать ему – на очереди Алан Пардью. Но как бы там ни было, в конкретном матче атака «Ливерпуля» должна брать верх над развалившейся в текущем сезоне обороной чемпиона, если отставка Раньери не произведёт на игроков эффекта счастливого освобождения.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Бетис» – «Севилья», суббота, 18.15
Прежде чем посмотреть матч чемпионата Испании в этом сезоне, приходится задумываться, а стоит ли оно того, ведь нужно лезть в интернет, искать трансляцию и смотреть подвисающую картинку на маленьком мониторе. Но севильское дерби – это всегда горячо, независимо от того, на каких местах и в какой форме находятся команды. В голову тренера, например, может легко прилететь бутылка, Хуанде Рамос не даст соврать.
Хорхе Сампаоли, усовершенствовавший 3-кратных победителей Лиги Европы, смотреть игру Лиги чемпионов против «Лестера» с трибуны, но своё первое дерби на «Бенито Вильямарин» проведёт уже на обычном рабочем месте. К игре «Севилья» подходит с тремя победами подряд, с 2-очковым отставанием от «Барсы» и 3-очковым от «Реала» при наличии у того матча в запасе, так что ещё ничего не потеряно окончательно. «Бетис», напротив, имеет 5-матчевую беспобедную серию, но домашний матч против «Барселоны» (1:1) был очень хорош. Пока что комфортно чувствующая себя в таблице команда наверняка снова великолепно настроится на серьёзного раздражителя.
«Наполи» – «Аталанта», суббота, 20.00
Несколько лет такая вывеска не привлекла бы особого внимания, но в прекрасном настоящем бергамской команды она продаёт игроков почти за 30 миллионов евро (Гаглиардини уж очень понравился «Интеру»), выигрывает матчи, в которых в старте выпускает сразу двух 17-летних дебютантов (месяц назад таким образом была обыграна «Сампдория»), является самым интересным свежим проектом в стране и идёт на 4-м месте в Серии А. До лигочемпионской позиции «Наполи» – 6 очков. Не пропасть, учитывая, что команда Джан Пьеро Гасперини в этом сезоне уже обыгрывала неаполитанцев.
У «Наполи» впереди тяжелейший отрезок: после «Аталанты» подряд идут кубковая встреча с «Ювентусом», игра с «Ромой» и ответный матч с «Реалом». Однако серьёзнейшего сопротивления Маурицио Сарри должен ожидать уже в матче с «Аталантой» – у нас есть отличный шанс познакомиться с этой самобытной и симпатичной командой на фоне частенько искрящего соперника.
«Герта» – «Айнтрахт», суббота, 20.30
Из немецкого чемпионата я выбрал лишь 1 матч. Удивлены, что в нём не участвуют ни «Бавария», ни «РБ Лейпциг», ни даже «Боруссия»? Не удивляйтесь, ведь и «Герта», и «Айнтрахт» уже забирались в таблице выше дортмундцев, а в будущем вполне могут снова их опередить. Борьба за 2 лигочемпионские путёвки в Германии идёт лютая: 5 команд уместились в 4-очковый коридор.
И «Герта» отстаёт от «Боруссии» и «Хоффенхайма» на 3, а не на одно очко только потому, что на последней минуте пропустила от «Баварии» и упустила заслуженную победу. Добавленное время уже истекло, но судью это не смутило, ведь Пал Дардаи сделал в концовке 2 замены. Матч завершился скандалом, а Карло Анчелотти даже показал средний палец трибунам, после того, как оттуда прилетел плевок.
«Айнтрахт» сильно не шумит, однако в последних двух матчах демонстрирует что-то из ряда вон. Нико Ковач поставил команде отличную игру в обороне, но от «Байера» франкфуртцы пропустили 3 безответных мяча, от аутсайдера «Ингольштадта», да ещё и дома – 2. В связи с формой команд «Герта» смотрится фаворитом, что, впрочем не означает возможности возвращения лучших образцов игры «Айнтрахта» как раз на «Олимпияштадионе».
«Фейеноорд» – «ПСВ», воскресенье, 16.30 (Телеканал «Футбол»)
Большая голландская тройка давно сжалась до дуэта: «Фейеноорд» в предыдущий раз становился чемпионом в 1999-м, а сейчас выигрывает у «Аякса» 5 баллов, а у «ПСВ» – 8. Возглавляет команду прекрасно известный нам Джованни ван Бронкхорст: ещё недавно защитник выходил в полуфинал ЧМ-2014, а теперь побеждает в 9-ти матчах Эредивизие подряд, не пропуская в последних 6-ти вообще. Дирк Кюйт, Эльеро Элиа, Николай Йоргенсен и их партнёры в полном порядке.
У Филиппа Коку в последнее время тоже всё хорошо, выиграно 6 матчей кряду. Ищите кабельный канал «Футбол», не имеющий отношения к холдингу «Матч», и вряд ли пожалеете о двух часах, потраченных на столкновение находящихся на бешеном ходу команд. Порой в Голландии случаются совершенно удивительные вещи: в Роттердаме и Эйндховене вряд ли забыли матч 6-летней давности, где «ПСВ» разорвал «Фейеноорд» 10:0.
«Атлетико» – «Барселона», воскресенье, 18.15
От укрепившегося «Атлетико» в этом сезоне ждали борьбы за победу во всех турнирах, но в чемпионате выше 3-го места подняться вряд ли получится, да и «Севилью» обогнать будет трудно. Из Кубка Испании мадридцев выбила как раз «Барселона» (1:2 дома, 1:1 в гостях), которая смотрелась намного сильнее соперника лишь на протяжении одного из 4-х таймов противостояния.
«Барсе» предстоящий матч нужнее. «Атлетико» стартовал в плей-офф Лиги чемпионов с 4-х забитых мячей, каталонцы – с 4-х пропущенных. Хоть как-то спасти сезон после парижского позора может только победа в кубке и чемпионате Испании. После поражения «Реала» в «Валенсии» дубль видится всё ещё возможным, ведь отставание составляет 1 очко при игре в запасе у «сливочных». Для «индейцев» Ла Лига, напротив, уходит на второй план. Но всё это совсем не значит, что команда Симеоне уступит в самоотдаче и вообще уступит. «Атлетико» играет всё лучше, а «Барса» с «Леганесом»-то дома еле разобралась благодаря пенальти в добавленное время, потому новое затухание чемпионской интриги вряд ли кого-то удивит. Под Луисом Энрике шатается кресло, Месси якобы недоволен тренером и несколькими партнёрами – похоже, «Барсу» ждёт очередной перезапуск. Вопрос – будет ли отложен этот процесс до лета или прежний багаж потеряется уже сейчас?
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон», воскресенье, 19.30 (Eurosport)
На дворе февраль месяц, а обладатель одного из английских трофеев определяется уже сейчас. «МЮ» остаётся единственной английской командой, продолжающей участвовать во всех 4-х возможных турнирах. И если в чемпионате победить почти невозможно, в Кубке Англии «дьяволов» ожидает «Челси», а о шансах в Лиге Европы после выпадения «Ростова» на жеребьёвке и вовсе говорить не приходится. А вот Кубок лиги Жозе Моуринью, который на этой неделе занимается активной поддержкой Клаудио Раньери, брать обязан.
«МЮ» одержал 5 побед подряд с одним пропущенным мячом и вообще научился обыгрывать команды, подобные «Саутгемптону». «Святые» идут на 11-м месте и предыдущий матч выиграли у «Сандерленда» со счётом 4:0, однако до того потерпели 3 поражения подряд. Чуть повышает шансы команды Клода Пюэля травма Генриха Мхитаряна. Моуринью зачем-то выставил на матч с «Сент-Этьеном» основу после победы 3:0, армянин забил гол, а позже был заменён из-за повреждения. Но это, конечно, не станет никаким оправданием в случае поражения. Победа же даст Жозе трофей, которым он будет пытаться оправдываться за возможные неудачи в других турнирах.
«Вильярреал» – «Реал», воскресенье, 22.45
«Реал» не выигрывал чемпионат с 2012 года и не имеет права упускать свой шанс в этом розыгрыше Ла Лиги, учитывая проблемы «Барселоны», отвалившийся «Атлетико» и собственную силу. Правда, она в последнее время ставится под сомнение: ещё недавно все восхищались невероятной беспроигрышной серией команды Зидана, а с тех пор, как она прервалась, «Реал» вылетел из Кубка от «Сельты» и на неделе проиграл «Валенсии», пропустив 2 мяча за 10 стартовых минут. У Симоне Дзадзы получилось напомнить миру о своём существовании.
В пригороде Валенсии «Реал» тоже может столкнуться с серьёзным сопротивлением, ведь «Вильярреал» проводит сезон гораздо сильнее «летучих мышей». Мадрид выиграл только 1 из 4-х последних матчей на «Эль Мадригал», а в 1-м круге не смог обыграть «Вильярреал» дома. С другой стороны, совсем недавно «Рома» потопила «жёлтую подлодку» четырьмя выстрелами. В любом случае, команда Зидана обязана побеждать и удерживать «Барселону» на расстоянии, тем более что в строй вернулся и Гарет Бэйл.
«Интер» – «Рома», воскресенье, 22.45
Италия может быть зрелищной и является зрелищной в этом сезоне. «Рома», на взгляд многих, играет даже ярче «Наполи». «Интер», в свою очередь, совсем недавно выдал великолепный 1-й тайм в матче с «Ювентусом» – такую борьбу в Турине гегемону не навязывал ещё никто. Команда Стефано Пиоли выиграла 7 матчей до визита на стадион «Юве» и 2 – после него, причём всухую. Правда, отсутствие Миранды и Брозовича не добавляет шансов в матче с римлянами.
Для «Ромы» же обыденностью стало забивать по 4 мяча – только в феврале досталось «Фиорентине», «Вильярреалу», «Торино». Поражение, которое парни Спаллетти потерпели в четверг от испанцев, не должно вводить в заблуждение – оно случилось после гостевой победы 4:0 и при смешанном составе. Так что «Рома» готовится к битве, которая претендует на звание главной в эти выходные во всём европейском футболе. «Волки» опережают «Интер» на 8 очков, но ход «нерадзурри» намекает на то, что борьба за лигочемпионские путёвки ещё в самом разгаре. Забивать начал даже Габриэль «Габигол» Барбоза - молодой бразильский талант, грозившийся стать самой бесполезной тратой «Интера».
«Марсель» – «ПСЖ», воскресенье, 23.00
Французские клубы сейчас круты и интересны: «Монако» жжёт, «ПСЖ» уничтожает, «Ницца» умудряется соответствовать парижанам в Лиге 1, имея в 14 раз меньший бюджет, «Лион» забивает 12 в Лиге Европы голландскому «АЗ». Болельщики «Марселя» надеются, что с новым владельцем в следующем сезоне будут рядом с этой славной компанией. Пока же «Марсель» 6-й и чередует победы с поражениями.
Но классико есть классико: вспомните хотя бы фильм «Такси», в котором вопрос ликвидации охраны на складе решался началом матча «Марселя» и «ПСЖ» – все уходили его смотреть. Парижанам очень нужна победа для таблицы (ничья с «Тулузой» в прошлом туре привела к 3-очковому преимуществу «Монако»), марсельцам победа сильно поможет в деле утверждения своего грядущего возвращения на топовый уровень. «Олимпик» не может обыграть «ПСЖ» с 2011 года, но матч первого круга свёл к нулевой ничьей.
«Галатасарай» – «Бешикташ», понедельник, 20.00
Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртэл заявил, что турецкая лига гораздо сильнее российской, однако победа «Краснодара» над турками оставила несколько другое впечатление. Но есть в Турции и более успешные прямо сейчас команды, чем «Фенер». «Бешикташ» лидирует в чемпионате, на 4 балла от него отстаёт сенсационный «Истанбул», а на 7 из-за недавних осечек – «Галатасарай». Для команды Игора Тудора огненное дерби, возможно, последний шанс зацепиться за чемпионскую гонку. Турецкая футбольная жара с Де Йонгом, Подольски, Снейдером с одной стороны и Озбилисом, Инлером, Куарежмой, Бабелом, Абубакаром – с другой, взбодрит вас вечером трудного дня.
«Лестер» – «Ливерпуль», понедельник, 23.00
Весь мир жалеет Клаудио Раньери, тренеры наперебой выражают коллеге свою поддержку (хотя Жозе Моуринью ранее жестко проходился по итальянцу), сам тренер скорбит о потере мечты, народ костерит футболистов, сливших творца их успеха (по данным the Sun, это Шмейхель, Морган, Олбрайтон и Варди). Что конкретно сломалось у прошлогоднего чемпиона в этом сезоне, мы вряд ли узнаем в ближайшее время, но руководство клуба должно было что-то предпринимать. Несмотря на все прошлые заслуги, отставка Раньери смотрелась довольно логичным итогом скатывания «лис» в зону вылета.
Последним матчем Раньери стала встреча с «Севильей» в Лиге чемпионов, где гол Джейми Варди позволил «Лестеру» добиться хорошего результата 1:2. «Ливерпуль» же наконец получил возможность отдохнуть и потренироваться, чего команда была лишена в самый трудный период сезона. 11 февраля команда Клоппа вроде бы оставила его позади, укатав «Тоттенхэм», но с тех пор 2 недели не показывалась на поле.
«Ливерпулю», сильно зависящему от свежести футболистов, это должно пойти на пользу. А вот «Лестер» не сможет в полной мере воспользоваться импульсом от ухода тренера, ведь Роберто Манчини не заинтересовался предложением клуба, командой пока что руководит бывший помощник Раньери Крэйг Шекспир. Вряд ли дальнейшую историю команды-сказки придётся писать ему – на очереди Алан Пардью. Но как бы там ни было, в конкретном матче атака «Ливерпуля» должна брать верх над развалившейся в текущем сезоне обороной чемпиона, если отставка Раньери не произведёт на игроков эффекта счастливого освобождения.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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