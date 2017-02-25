Марк Хьюз: Батленд в ближайшее время будет готов выйти на поле

Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз заявил, что голкипер команды Джек Батленд вернётся в строй команды в середине марта.



"Мы надеемся, что Джек уже в ближайшее время будет готов выйти на поле. Он проконсультируется с врачом в течении двух недель, и тогда всё станет ясно. Думаю, после этого ему понадобится еще какое-то время перед тем, как вернуться к выступлениям", - цитирует тренера Eurosport.