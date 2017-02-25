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"Спортинг" победил "Эшторил", Константин Базелюк отыграл 10 минут

"Спортинг" выиграл у "Эшторила" в матче 23-го тура чемпионата Португалии.

Чемпионат Португалии

23 тур

"Эшторил" - "Спортинг" 0:2

Голы: Руис, 22, Дост, 86

"Эшторил": Рибейру, Диаките, Жоэл, Афонсо, Аилтон, Тайра, Ярчук (Базелюк, 83), Эдуардо, Индио (Токантинс, 73), Лика, Гомес (Клебер, 46)

"Спортинг": Патрисиу, Скелотто, Жефферсон, Коатес, Оливейра, Палинья, Карвалью, Руис, Мартиньш (Каштелу, 90+2), Дост (Кастаньос, 90+2), Руис (Сезар, 81)

Предупреждения: Диаките, 85
Вчера, 23:27
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