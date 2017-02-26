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Хорхе Сампаоли: "Бетис" дома может обыграть любого соперника

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли прокомментировал победу своей команды в матче против "Бетиса" (2:1) в 24-м туре чемпионата Испании.

"Во втором тайме матча мы показали доминирующий футбол. Для нас особая радость быть в таблице рядом с мадридским "Реалом". В первой половине встречи "Бетис" создал нам серьезные проблемы. Эта команда может победить любого соперника, который будет играть на этом поле. Мы должны мечтать, чтобы выступать во всех играх так, как во втором тайме матча", - цитирует Сампаоли AS.
Теги: Бетис Севилья
Сегодня, 10:10
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