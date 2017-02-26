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Висенте Иборра: мы должны были вернуть чувство собственного достоинства

Полузащитник "Севильи" Висенте Иборра прокомментировал победу своей команды в матче против "Бетиса" (2:1) в 24-м туре чемпионата Испании.

"Мы должны были вернуть чувство собственного достоинства. После первого тайма в нас никто не верил. В первом тайме мы не могли играть так, чтобы победить в дерби. Вторая половина матча была нашей. Эта победа подчеркивает нашу работу в этом сезоне", - цитирует Иборру AS.
Теги: Севилья Бетис
Сегодня, 10:23
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