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Валерий Петраков: долги в "Томи" будут выплачены, но поезд уже ушел

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал обстановку в клубе.

– Изменилась ли финансовая ситуация в клубе?

– По большому счету, нет. Знаю, что долги будут выплачены, но трансферное окно уже закрылось, поэтому начнем играть теми, кто есть. В этом смысле поезд уже ушел.

– Перед теми, кто есть в команде, задолженность погашена?

– Речь пока о выплатах тем, кто ушел или написал заявления в Палату по разрешению споров.

– Риера, который приехал на первый сбор "Томи", вам не подошел?

– Хотелось оставить его в команде. Может, не в основе, но в целом Риера не помешал бы. Однако мы не могли дозаявлять футболистов всю зиму. Риеру – в том числе. Посмотрим, как дальше сложится. Испанец – свободный агент, для него возможны исключения, – цитирует Петракова "Советский спорт".
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 09:48
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Ростов»
"...Испанец – свободный агент, для него возможны исключения"

Не понял? А в чем могут быть возможны исключения? В том что он свободный агент?
Регистрация: 30.11.2015
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