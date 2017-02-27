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"Шахтёр" одержал волевую победу над "Ворсклой"
"Шахтёр" одержал волевую победу над "Ворсклой"
Евгений Селезнев: думаю, что не задержусь надолго в "Карабюкспоре"
Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев высказался о своем выступлении в Турции.
"Я спрашивал у агента: "Куда мы едем?" и не мог выговорить называние клуба. Кто-то надо мной смеялся, что я ушел в "Карабюкспор" из "Шахтера". Но есть разница: или я смотрю футбол откуда-то, или обыгрываю "Бешикташ" и "Галатасарай" и забиваю. Никакие деньги в мире не стоят этих ощущений.
Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача - попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед.
Я уверен в себе и думаю, что не задержусь надолго в "Карабюкспоре" , это трамплин", - цитирует Селезнева "footballua.tv".
"Я спрашивал у агента: "Куда мы едем?" и не мог выговорить называние клуба. Кто-то надо мной смеялся, что я ушел в "Карабюкспор" из "Шахтера". Но есть разница: или я смотрю футбол откуда-то, или обыгрываю "Бешикташ" и "Галатасарай" и забиваю. Никакие деньги в мире не стоят этих ощущений.
Когда я пришел в команду, сказали, что стоит задача не вылететь. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда задача - попасть в еврокубки. Нельзя смотреть назад, нужно смотреть вперед.
Я уверен в себе и думаю, что не задержусь надолго в "Карабюкспоре" , это трамплин", - цитирует Селезнева "footballua.tv".
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