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Губернатор: в "Ростове" остались долги по зарплате за один месяц

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как обстоят дела в "Ростове".

"Задолженность по зарплатам на данный момент составляет один месяц. Но мы надеемся решить все финансовые проблемы уже в ближайшее время.

Будем встречаться с частными инвесторами, которые любят футбол", – цитирует Голубева ТАСС.
Теги: Ростов
Сегодня, 10:50
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Ростов»
Вот обыграют "Манчестер Юнайтед" и ребятам погасят задолженность. по зарплате заработанными от победы деньгами. Представляю как сейчас ухмыляются игроки Зенита.
Регистрация: 30.11.2015
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