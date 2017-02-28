Гендиректор "Уфы": у Уфенка действующий контракт футболиста, он полноценная часть команды

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подвел итоги первого в истории РФПЛ турнира по киберспорту.– Я очень доволен тем, как прошел турнир. Честно говоря, не ожидал, что это будет настолько интересно и смотрибельно. Причем как для зрителей в зале, так и в интернете. В онлайне наш турнир посмотрело больше четырех миллионов человек – таковы данные на середину воскресенья, число просмотров должно еще увеличиться. Огромные цифры! И говорит это об одном: на дворе XXI век, в футболе появилось нечто новое – и эту тему надо развивать. Российская премьер-лига делает все правильно, и последующие турниры будут еще интереснее. Но наш-то навсегда останется первым. И войдет в историю!– Дело было летом. Азамат Муратов, который возглавляет федерацию киберспорта нашей республики, разложил мне все по полочкам. Я прислушался. И вскоре мы приняли решение подписать Роберта Фахретдинова (в FIFA-кругах более известен как Ufenok77, один из сильнейших игроков России. - Прим.). Он действительно элитный киберфутболист, мирового уровня. Вот так мы оказались у истоков киберспортивного движения в российском футболе. Считаем данное направление очень перспективным. И надеемся, что со временем станем не только привлекать людей, но и зарабатывать на киберфутболе. Это наш бизнес-проект.– Роберт ездит на турниры и выступает там под нашей эгидой. А часть заработанных призовых денег отдает в ФК "Уфа". Также пытаемся сделать платный канал, где наш киберфутболист будет присутствовать, учить игре. Есть масса других направлений, которые пока не спешу озвучивать, потому что сначала надо выполнить, а уже потом говорить. Киберпространство – оно необъятное, но то, что мы там уже каким-то образом присутствуем, дает большой плюс и "Уфе", и всей нашей премьер-лиге.– Да. У него действующий контракт футболиста. Он полноценная часть нашей команды. Неслучайно на финальные игры в зал приехали игроки "Уфы", которые ради этого даже чуть раньше закончили тренировки.