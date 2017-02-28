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Владимир Маркин: нецензурная брань и пиротехника - на данный момент это самые важные проблемы

Нецензурная брань и использование пиротехники являются самыми важными проблемами, которые мешают нормальному восприятию игр чемпионата России, заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.

В понедельник и вторник в Москве проходит семинар по безопасности и работе с болельщиками во время проведения футбольных матчей. В семинаре участвуют представители РФС, российских клубов, а также УЕФА.

"Нецензурная брань и пиротехника - я считаю, что на данный момент являются самыми важными проблемами, которые мешают нормальному восприятию матчей чемпионата России, а тем более в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира.

В остальном, те проблемы, которые были на наших стадионах в начале 2000-х годов, я сейчас даже не говорю про 90-е, они несопоставимы с тем, что сейчас на стадионах. Это, конечно, в большой степени и работа РФС, и в целом изменение менталитета. А это была общегосударственная задача. Не могу сказать, что она полностью решена, но она решается", - цитирует Маркина "Р-Спорт".
Сегодня, 13:44
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 14:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Такие проблемы решаются за год при желании, а их мусолят уже десятилетиями... Надо просто закрывать на следующий матч в виде наказания трибуны, откуда неслись групповые кричалки и всё. На матч, а может и на два. Быстро образумятся. И вообще "паять" личные штрафы - за хулиганку, и клубам - большие штрафы. Пусть клубы с полицией ищут виновных и привлекают к едрене фене. Дожили! С детьми на футбол вообще не сходить, со стыда горишь перед детишками... Сидят всякие "шнуры" на трибуне и поощряют матюгание на весь стадион....

Короче, никто ни с чем не борется. Как говорил Жванецкий: "Ибо это не борьба и это - не результат"...
Регистрация: 24.09.2013
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