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Владимир Маркин: нецензурная брань и пиротехника - на данный момент это самые важные проблемы
Нецензурная брань и использование пиротехники являются самыми важными проблемами, которые мешают нормальному восприятию игр чемпионата России, заявил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.
В понедельник и вторник в Москве проходит семинар по безопасности и работе с болельщиками во время проведения футбольных матчей. В семинаре участвуют представители РФС, российских клубов, а также УЕФА.
"Нецензурная брань и пиротехника - я считаю, что на данный момент являются самыми важными проблемами, которые мешают нормальному восприятию матчей чемпионата России, а тем более в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира.
В остальном, те проблемы, которые были на наших стадионах в начале 2000-х годов, я сейчас даже не говорю про 90-е, они несопоставимы с тем, что сейчас на стадионах. Это, конечно, в большой степени и работа РФС, и в целом изменение менталитета. А это была общегосударственная задача. Не могу сказать, что она полностью решена, но она решается", - цитирует Маркина "Р-Спорт".
В понедельник и вторник в Москве проходит семинар по безопасности и работе с болельщиками во время проведения футбольных матчей. В семинаре участвуют представители РФС, российских клубов, а также УЕФА.
"Нецензурная брань и пиротехника - я считаю, что на данный момент являются самыми важными проблемами, которые мешают нормальному восприятию матчей чемпионата России, а тем более в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира.
В остальном, те проблемы, которые были на наших стадионах в начале 2000-х годов, я сейчас даже не говорю про 90-е, они несопоставимы с тем, что сейчас на стадионах. Это, конечно, в большой степени и работа РФС, и в целом изменение менталитета. А это была общегосударственная задача. Не могу сказать, что она полностью решена, но она решается", - цитирует Маркина "Р-Спорт".
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