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Зинедин Зидан: Бэйл извинился перед всей командой (видео)

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался после игры чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:3).

"Бэйл извинился перед командой за свое удаление. Судейство обсуждать не считаю нужным. По игре - мы могли показать более качественный футбол, но у нас не получилось. У нас будет плотный график, поэтому нам будет непросто.

Сегодня мы можем порадоваться набранному очку с учетом всех событий матча. Однако, такая позиция недостаточна для команды, претендующей на чемпионство", – цитирует Зидана AS.

Теги: Зидан Реал
Сегодня, 02:59
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№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 03:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дебил возомнил из себя бога что все дрзволено. Там за пинок по ногам надо его на пару матчей отстранить . Уроком будет


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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