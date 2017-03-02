Зинедин Зидан: Бэйл извинился перед всей командой (видео)

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался после игры чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:3).



"Бэйл извинился перед командой за свое удаление. Судейство обсуждать не считаю нужным. По игре - мы могли показать более качественный футбол, но у нас не получилось. У нас будет плотный график, поэтому нам будет непросто.



Сегодня мы можем порадоваться набранному очку с учетом всех событий матча. Однако, такая позиция недостаточна для команды, претендующей на чемпионство", – цитирует Зидана AS.



