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Владимир Левитин: претензии представителей ЦСКА к арбитру - следствие слабых знаний правил футбола

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Александра Егорова в матче 18-го тура Премьер-Лиги ЦСКА - "Зенит" (0:0). После встречи главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко и генеральный директор команды Роман Бабаев высказали недовольство судейством.

- Я категорически не согласен с претензиями представителей ЦСКА к судьям сегодняшней встречи, - заявил Левитин. - Егоров судил очень прилично, принципиально, жёлтые карточки показывал по делу, больших и серьёзных ошибок с его стороны я не увидел. Решения арбитра на сегодняшний матч никак не повлияли. Удаление Понтуса Вернблума - абсолютно справедливое. Не может швед держать себя в руках, его удалили по делу.

Слова Бабаева? Не согласен с ним. Сегодня была достаточно жёсткая игра, и если бы судья был незаметен, активно бы не вмешивался, то было бы гораздо больше травм и недовольства. Егоров видел все моменты и своевременно реагировал, хотя, конечно, без помарок не обошлось. Но в целом, Егоров отсудил нормально, объективно. Не вижу оснований для претензий в его адрес.

Игрокам и тренерскому штабу ЦСКА необходимо провести беседу с самим Вернблумом. Футболист должен контролировать свои действия, но, к сожалению, большинство из наших специалистов не лучшим образом знакомы с правилами. Из-за незнания и появляются претензии к арбитрам. Вернблум всегда и везде себя нагло ведёт. Представителям ЦСКА необходимо его поставить на место, если они не хотят оставаться вменьшинстве. Это и работа тренера в том числе.

Если матч лёгкий - тогда судья даёт открыто сражаться. Но когда матч столь тяжёлый и принципиальный - он должен пользоваться свистком, принимать меры. Егоров в одном из эпизодов и вовсе разнимал футболистов ЦСКА и "Зенита". Он работал очень объективно, допустив минимальное количество брака.

Я бы поставил Егорову оценку 4,5 балла. Не вижу, чтобы он терял контроль над игрой, допускал серьёзные ошибки. Претензии в его сторону - следствие слабых знаний правил игры. В первую очередь необходимо провести работу с футболистами внутри коллектива.
Теги: Левитин ЦСКА Зенит
Сегодня, 22:56
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9
(2)
№9 Написал: fits (Сегодня, 23:47) #
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online

Футбола, как такового, вообще не было, при чем тут судья, обе команды
боялись больше не пропустить, чем забить...
Стояли два автобуса друг против друга, вот и вся игра...
Регистрация: 6.10.2016
№8 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 23:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Один чемоданчик перебил другой чемоданчик и ставка не сыграла...
Регистрация: 14.06.2015
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 23:12) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Отсудил Егоров нормально.А если далёкий от футбола Бабай всё ещё знает как должен свистеть судья,сообщаю,что время таких "знающих" уже прошло.Как раньше уже не будет.Учите теперь настоящие футбольные правила.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 23:11) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
всё нормально отсудил. счёт по игре, на победу никто не наиграл


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№5 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 23:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Че жаловаться на судейство, если сами ничего не показали по игре


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 23:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Нормальное судейство, Вернблум сам дурак, Гарсии правильно карточку дали, остальное фигня, т.к. говноматч .
Регистрация: 10.10.2006
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 23:02) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
"Егоров отсудил нормально..."....в целом согласен. те, которые называют себе футболистами, выглядели несколько хуже
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Каков поп(руководство) ,таков и приход (Вернблум), бо-о-о-ольшие знатоки правил, и джентльменского поведения.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:59) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Все верно, что там пиз..ел Бабаев ни кому не интересно, отскочили еще и не довольны
Регистрация: 2.02.2012
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