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Владимир Левитин: претензии представителей ЦСКА к арбитру - следствие слабых знаний правил футбола
Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Александра Егорова в матче 18-го тура Премьер-Лиги ЦСКА - "Зенит" (0:0). После встречи главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко и генеральный директор команды Роман Бабаев высказали недовольство судейством.
- Я категорически не согласен с претензиями представителей ЦСКА к судьям сегодняшней встречи, - заявил Левитин. - Егоров судил очень прилично, принципиально, жёлтые карточки показывал по делу, больших и серьёзных ошибок с его стороны я не увидел. Решения арбитра на сегодняшний матч никак не повлияли. Удаление Понтуса Вернблума - абсолютно справедливое. Не может швед держать себя в руках, его удалили по делу.
Слова Бабаева? Не согласен с ним. Сегодня была достаточно жёсткая игра, и если бы судья был незаметен, активно бы не вмешивался, то было бы гораздо больше травм и недовольства. Егоров видел все моменты и своевременно реагировал, хотя, конечно, без помарок не обошлось. Но в целом, Егоров отсудил нормально, объективно. Не вижу оснований для претензий в его адрес.
Игрокам и тренерскому штабу ЦСКА необходимо провести беседу с самим Вернблумом. Футболист должен контролировать свои действия, но, к сожалению, большинство из наших специалистов не лучшим образом знакомы с правилами. Из-за незнания и появляются претензии к арбитрам. Вернблум всегда и везде себя нагло ведёт. Представителям ЦСКА необходимо его поставить на место, если они не хотят оставаться вменьшинстве. Это и работа тренера в том числе.
Если матч лёгкий - тогда судья даёт открыто сражаться. Но когда матч столь тяжёлый и принципиальный - он должен пользоваться свистком, принимать меры. Егоров в одном из эпизодов и вовсе разнимал футболистов ЦСКА и "Зенита". Он работал очень объективно, допустив минимальное количество брака.
Я бы поставил Егорову оценку 4,5 балла. Не вижу, чтобы он терял контроль над игрой, допускал серьёзные ошибки. Претензии в его сторону - следствие слабых знаний правил игры. В первую очередь необходимо провести работу с футболистами внутри коллектива.
- Я категорически не согласен с претензиями представителей ЦСКА к судьям сегодняшней встречи, - заявил Левитин. - Егоров судил очень прилично, принципиально, жёлтые карточки показывал по делу, больших и серьёзных ошибок с его стороны я не увидел. Решения арбитра на сегодняшний матч никак не повлияли. Удаление Понтуса Вернблума - абсолютно справедливое. Не может швед держать себя в руках, его удалили по делу.
Слова Бабаева? Не согласен с ним. Сегодня была достаточно жёсткая игра, и если бы судья был незаметен, активно бы не вмешивался, то было бы гораздо больше травм и недовольства. Егоров видел все моменты и своевременно реагировал, хотя, конечно, без помарок не обошлось. Но в целом, Егоров отсудил нормально, объективно. Не вижу оснований для претензий в его адрес.
Игрокам и тренерскому штабу ЦСКА необходимо провести беседу с самим Вернблумом. Футболист должен контролировать свои действия, но, к сожалению, большинство из наших специалистов не лучшим образом знакомы с правилами. Из-за незнания и появляются претензии к арбитрам. Вернблум всегда и везде себя нагло ведёт. Представителям ЦСКА необходимо его поставить на место, если они не хотят оставаться вменьшинстве. Это и работа тренера в том числе.
Если матч лёгкий - тогда судья даёт открыто сражаться. Но когда матч столь тяжёлый и принципиальный - он должен пользоваться свистком, принимать меры. Егоров в одном из эпизодов и вовсе разнимал футболистов ЦСКА и "Зенита". Он работал очень объективно, допустив минимальное количество брака.
Я бы поставил Егорову оценку 4,5 балла. Не вижу, чтобы он терял контроль над игрой, допускал серьёзные ошибки. Претензии в его сторону - следствие слабых знаний правил игры. В первую очередь необходимо провести работу с футболистами внутри коллектива.
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