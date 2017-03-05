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Полиция пресекла драку между болельщиками ЦСКА и "Зенита"

Полиция пресекла массовую драку в Москве между болельщиками клубов ЦСКА и "Зенит".

"Была пресечена стычка фанатов, как перед футбольным матчем, так и на стадионе. Одна из групп болельщиков пыталась прорваться в фан-сектор другой.

Попытка была пресечена, а наиболее активные участники были задержаны", - передает ТАСС слова источника в столичном ГУ МВД.
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 00:20
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