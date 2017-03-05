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Бикфалви опять делает результат

Бикфалви опять делает результатВ битве между командами Екатеринбурга и Перми сильнее оказались хозяева, - "шмели" добыли победу с минимальным преимуществом. Единственным забитым мячом в рамках уральского дерби отметился новичок команды Эрик Бикфалви












Чемпионат России

18 тур

"Урал" - "Амкар" 1:0



Гол: Бикфалви, 32.

"Урал": Заболотный, Данцев, Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Фидлер, Димитров (Манучарян, 72), Емельянов, Ильин, Лунгу (Ставпец, 87).

"Амкар": Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 82), Конде, Занев, Зайцев, Костюков (Гасилин, 61), Комолов (Хурцидзе, 74), Огуде, Гол, Бодул.

Предупреждения: Конде, 27, Зайцев, 36, Ильин, 36, Заболотный, 90+2.

Воскресную программу первого после зимней паузы тура открывало уральское дерби, противостояние Екатеринбурга и Перми. В этом сезоне команды встречались дважды, в рамках чемпионата и кубка. В первом случае сильнее оказался "Амкар", а вот в матче на выбывание верх взяли "шмели", пусть и в серии пенальти. Вообще, по сезону пермяки идут куда солиднее. Команда Гаджиева располагалась на седьмой позиции, тогда как "Урал" лишь на 14. Разница более чем ощутимая.

На неделе екатеринбуржцы попробовали себя в официальной встрече и преподнесли настоящий сюрприз. Уступая по ходу встречи с "Краснодаром" в три мяча, "Урал" сумел вернуться в игру, сравнять и оказался точнее в серии одиннадцатиметровых ударов. Теперь "шмели" будут играть в полуфинале Кубка России. А вот чего ожидать от "Амкара" до начала игры, было не совсем понятно, особенно учитывая, что этой зимой команда потеряла двух лидеров.

Вкатывались в игру команды достаточно тяжело. Первые минуты снаряд почти не держался, скакал от игрока к игроку без всякой системы, из-за чего футболисты ежесекундно сходились в жесткой, но не слишком зрелищной борьбе. Быстрее адаптировался к игре, как ни странно, "Амкар". Пермяки больше времени проводили в атаке, действовали впереди активнее своих противников. Чаще всего гости искали забросами впереди рослого Бодула или же сваливались на фланги ради возможности выполнить кросс.

К исходу пятнадцати минут "Амкар" уже наиграл на пару хороших возможностей, а вот хозяева продолжали биться на подходах к штрафной соперника. Не получалось обострять у подопечных Александра Тарханова. Все безыдейные подачи и нахрапистые атаки защитники гостей останавливали без всякой жалости - и старались как можно быстрее перевести снаряд группе атаки.

Но к середине тайма игра начала выравниваться, подходы к воротам практически исчезли. Вероятно, что и тяжелое поле мешало футболистами креативить, земля то и дело рвалась фонтанами песка из-под бутс, игроки скользили и падали. Как часто и бывает в таких встречах, где оборона превалирует над созидательными элементами, взятие ворот случилось лишь после ошибки одной из команд. Секу Конде совершил что-то невразумительное на своей половине, отдав мяч Лунгу, тот протащил мяч по флангу и выдал снаряд на Бикфалви. Недавно приобретенный игрок оказался точен и забил третий гол за "Урал" в двух играх.

За оставшееся время в первом тайме произошло мало что интересного. Команды бодались, распахивая поле, изображали вялые попытки забить и без каких-либо трудностей расшибали атаки друг друга. Куда активнее футболистов оказались фанаты, склонявшие в течение матча своих противников на все лады. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом, благодаря грубой ошибке одного из центральных защитников "Амкара".

С возобновлением игры продолжилась всё та же вязкая борьба без акцентированных моментов. Именно такой футбол, который у нас принято называть весенним, происходил на залитым солнцем стадионе в Екатеринбурге. Лишь постепенно "Амкар" начал прибавлять, видимо, понимая, что если так всё и будет продолжаться, можно и не рассчитывать на забитые мячи, а это значит - принять поражение. Гасилин заменил Костюкова в составе пермяков, и эта перестановка от Гаджиева добавила гостям активности в атаке. Около ворот Заболотного начали случаться моменты, и "Амкар" имел возможности сравнять счёт.

Впрочем, долго атакующая активность гостей не продолжилась. "Урал" перехватил мяч и начал подолгу держать его, выстраивая позиционные атаки. Нельзя сказать, что получалось опасно, зато убивалось время - как раз то, что и требовалось подопечным Тарханова. Время утекало, темп только падал, особенно это проявлялось в действиях гостей, явно уставших к концу игры. А тут ещё и травма Огуде к тому моменту, когда Гаждиев уже произвёл все три замены.

И "Урал" дотерпел. Даже мог забить ещё один, но арбитр не углядел нарушение внутри штрафной Хомича и не поставил пенальти. Финальный свисток зафиксировал результат, из-за которого "Урал" поднялся в турнирной таблице выше зоны вылета и стыковых матчей. По крайней мере - до начала игры "Крыльев" и "Локомотива".

Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Урал Амкар Бикфалви
Сегодня, 13:26
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№1 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 13:37) #
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Таким темпами долго в Урале не задержится. Очень качественный нап.
Регистрация: 5.03.2017
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