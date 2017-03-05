Бикфалви опять делает результат

Чемпионат России



18 тур



"Урал" - "Амкар" 1:0

В битве между командами Екатеринбурга и Перми сильнее оказались хозяева, - "шмели" добыли победу с минимальным преимуществом. Единственным забитым мячом в рамках уральского дерби отметился новичок команды Эрик БикфалвиБикфалви, 32.Заболотный, Данцев, Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Фидлер, Димитров (Манучарян, 72), Емельянов, Ильин, Лунгу (Ставпец, 87).Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 82), Конде, Занев, Зайцев, Костюков (Гасилин, 61), Комолов (Хурцидзе, 74), Огуде, Гол, Бодул.Конде, 27, Зайцев, 36, Ильин, 36, Заболотный, 90+2.Воскресную программу первого после зимней паузы тура открывало уральское дерби, противостояние Екатеринбурга и Перми. В этом сезоне команды встречались дважды, в рамках чемпионата и кубка. В первом случае сильнее оказался "Амкар", а вот в матче на выбывание верх взяли "шмели", пусть и в серии пенальти. Вообще, по сезону пермяки идут куда солиднее. Команда Гаджиева располагалась на седьмой позиции, тогда как "Урал" лишь на 14. Разница более чем ощутимая.На неделе екатеринбуржцы попробовали себя в официальной встрече и преподнесли настоящий сюрприз. Уступая по ходу встречи с "Краснодаром" в три мяча, "Урал" сумел вернуться в игру, сравнять и оказался точнее в серии одиннадцатиметровых ударов. Теперь "шмели" будут играть в полуфинале Кубка России. А вот чего ожидать от "Амкара" до начала игры, было не совсем понятно, особенно учитывая, что этой зимой команда потеряла двух лидеров.Вкатывались в игру команды достаточно тяжело. Первые минуты снаряд почти не держался, скакал от игрока к игроку без всякой системы, из-за чего футболисты ежесекундно сходились в жесткой, но не слишком зрелищной борьбе. Быстрее адаптировался к игре, как ни странно, "Амкар". Пермяки больше времени проводили в атаке, действовали впереди активнее своих противников. Чаще всего гости искали забросами впереди рослого Бодула или же сваливались на фланги ради возможности выполнить кросс.К исходу пятнадцати минут "Амкар" уже наиграл на пару хороших возможностей, а вот хозяева продолжали биться на подходах к штрафной соперника. Не получалось обострять у подопечных Александра Тарханова. Все безыдейные подачи и нахрапистые атаки защитники гостей останавливали без всякой жалости - и старались как можно быстрее перевести снаряд группе атаки.Но к середине тайма игра начала выравниваться, подходы к воротам практически исчезли. Вероятно, что и тяжелое поле мешало футболистами креативить, земля то и дело рвалась фонтанами песка из-под бутс, игроки скользили и падали. Как часто и бывает в таких встречах, где оборона превалирует над созидательными элементами, взятие ворот случилось лишь после ошибки одной из команд. Секу Конде совершил что-то невразумительное на своей половине, отдав мяч Лунгу, тот протащил мяч по флангу и выдал снаряд на Бикфалви. Недавно приобретенный игрок оказался точен и забил третий гол за "Урал" в двух играх.За оставшееся время в первом тайме произошло мало что интересного. Команды бодались, распахивая поле, изображали вялые попытки забить и без каких-либо трудностей расшибали атаки друг друга. Куда активнее футболистов оказались фанаты, склонявшие в течение матча своих противников на все лады. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом, благодаря грубой ошибке одного из центральных защитников "Амкара".С возобновлением игры продолжилась всё та же вязкая борьба без акцентированных моментов. Именно такой футбол, который у нас принято называть весенним, происходил на залитым солнцем стадионе в Екатеринбурге. Лишь постепенно "Амкар" начал прибавлять, видимо, понимая, что если так всё и будет продолжаться, можно и не рассчитывать на забитые мячи, а это значит - принять поражение. Гасилин заменил Костюкова в составе пермяков, и эта перестановка от Гаджиева добавила гостям активности в атаке. Около ворот Заболотного начали случаться моменты, и "Амкар" имел возможности сравнять счёт.Впрочем, долго атакующая активность гостей не продолжилась. "Урал" перехватил мяч и начал подолгу держать его, выстраивая позиционные атаки. Нельзя сказать, что получалось опасно, зато убивалось время - как раз то, что и требовалось подопечным Тарханова. Время утекало, темп только падал, особенно это проявлялось в действиях гостей, явно уставших к концу игры. А тут ещё и травма Огуде к тому моменту, когда Гаждиев уже произвёл все три замены.И "Урал" дотерпел. Даже мог забить ещё один, но арбитр не углядел нарушение внутри штрафной Хомича и не поставил пенальти. Финальный свисток зафиксировал результат, из-за которого "Урал" поднялся в турнирной таблице выше зоны вылета и стыковых матчей. По крайней мере - до начала игры "Крыльев" и "Локомотива".