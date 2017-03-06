Александр Беленов установит рекорд, если отразит еще один пенальти в текущем сезоне

Вратарь "Уфы" Александр Беленов в матче 18-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:0) отразил очередной пенальти в этом сезоне, не позволив забить форварду грозненцев Бекиму Балаю.Для Беленова, который в первой половине сезона выступал за "Анжи", этот отражённый пенальти стал четвёртым в текущем сезоне. Таким образом, он сравнялся с лидером по этому показателю Юрием Шишкиным, который в сезоне-1993, выступая за "Океан" из Находки, также парировал четыре пенальти.Ранее Беленов, защищая цвета "Анжи", отбил пенальти в исполнении Фегора Огуде в матче 2-го тура с "Амкаром" (0:2), не дал забить с "точки" Кантемиру Берхамову в игре с тульским "Арсеналом" (1:0) в матче 3-го тура и парировал удар Игоря Портнягина во встрече с "Рубином" в матче 4-го тура.