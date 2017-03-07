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Евгенией Гинер: формат лимита на легионеров до ЧМ-2018 не изменится

Кардинальных решений, таких как изменение формата лимита на легионеров в премьер-лиги, до чемпионата мира 2018 года в российском футболе приниматься не будет, заявил президент ЦСКА Евгений Гинер.

На вопрос, будут ли изменения в вопросе лимита на легионеров и требований к молодым игрокам перед стартом сезона-2017/18, Гинер ответил: "Никаких нововведений до чемпионата мира не будет".

ТАСС
Теги: Гинер
Сегодня, 14:32
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4
(1)
№4 Написал: Клан (Сегодня, 14:59) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: vlees
Пидор

Да мы знаем кто ты smiley
Регистрация: 28.02.2017
№3 Написал: vlees (Сегодня, 14:49) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
"Никаких нововведений до чемпионата мира не будет".

а это харьковский ОПГшник, он кто вообще такой что-то говорить за РФС?

Пидор он,сегодня еще про судейство ныл
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Клан (Сегодня, 14:48) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: SHIGA
он кто вообще такой что-то говорить за РФС?

В отличие от вашего ЛОШКА лёни федуна Гинер в ИСПОЛКОМЕ РФС плюс глава финансового комитета РФС. laughing
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:40) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Никаких нововведений до чемпионата мира не будет".

а это харьковский ОПГшник, он кто вообще такой что-то говорить за РФС?


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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