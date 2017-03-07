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Евгений Гинер: УЕФА вынес свое решение по Еременко, будем бороться дальше

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб продолжит бороться за полузащитника Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года по итогам допинг-теста.

"Таково решение УЕФА. Будем бороться дальше", – приводит ТАСС слова Гинера.

В понедельник УЕФА объявил решение по которому двухлетняя дисквалификация игрока оставлена в силе. Теперь представители Еременко готовят апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Теги: Гинер Еременко ЦСКА
Сегодня, 15:38
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