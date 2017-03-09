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Иван Ракитич: я просто не верю! Это реально было невозможно

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич дал оценку победе команды в противостоянии с "ПСЖ" (6:1, 0:4) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я просто не верю! Это реально было невозможно. Это все еще кажется невероятным и неправдоподобным. Спасибо команде, клубу и болельщикам. Это особенный день, и сейчас просто трудно что-либо говорить.

Матч в Париже получился очень тяжелым, очень многие люди критиковали нас, но мы по-особенному отреагировали на неудачу. Но теперь это все история. Мы хотим идти дальше.

Мы должны были верить. Отыграть 0:4 тяжело, но это футбол. Мы видели в "Супербоуле", что возможно в спорте. Просто с ума сойти. Но это "Барселона" - лучшая команда в мире. Мы хотим дальше идти к нашей мечте в Лиге чемпионов", - передает слова Ракитича официальный сайт УЕФА.
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 02:21
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