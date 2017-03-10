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Александр Самедов: и "Зенит", и ЦСКА навяжут нам борьбу за чемпионство
ЦСКА и "Зенит" составят конкуренцию "Спартаку" за победу в чемпионате России, считает игрок красно-белых Александр Самедов.
"Это целая группа. И "Зенит", и ЦСКА навяжут нам борьбу за чемпионство. Лично нам надо выходить на каждую игру и добиваться результата. В данный момент нужно выйти на матч с "Анжи" и набрать три очка", - сказал Самедов.
"Анжи" сыграл две игры и обе проиграл. Тренерский штаб еще разберет на занятиях для нас их игру. О главном тренер Григоряне слышал, что он пришел из женского футбола", - отметил игрок.
ТАСС
"Это целая группа. И "Зенит", и ЦСКА навяжут нам борьбу за чемпионство. Лично нам надо выходить на каждую игру и добиваться результата. В данный момент нужно выйти на матч с "Анжи" и набрать три очка", - сказал Самедов.
"Анжи" сыграл две игры и обе проиграл. Тренерский штаб еще разберет на занятиях для нас их игру. О главном тренер Григоряне слышал, что он пришел из женского футбола", - отметил игрок.
ТАСС
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