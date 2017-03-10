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Александр Самедов: и "Зенит", и ЦСКА навяжут нам борьбу за чемпионство

ЦСКА и "Зенит" составят конкуренцию "Спартаку" за победу в чемпионате России, считает игрок красно-белых Александр Самедов.

"Это целая группа. И "Зенит", и ЦСКА навяжут нам борьбу за чемпионство. Лично нам надо выходить на каждую игру и добиваться результата. В данный момент нужно выйти на матч с "Анжи" и набрать три очка", - сказал Самедов.

"Анжи" сыграл две игры и обе проиграл. Тренерский штаб еще разберет на занятиях для нас их игру. О главном тренер Григоряне слышал, что он пришел из женского футбола", - отметил игрок.

ТАСС
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 12:59
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№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:49) #
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Лишь бы ты Ее Спартаку не навязал.
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:21) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Пока они навязывают друг другу хоть один удар в створ ворот. Хоть один, хоть какой завалящий...

Плановая вязка голубопульных друг с другом


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:17) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Пока они навязывают друг другу хоть один удар в створ ворот. Хоть один, хоть какой завалящий...

Цитата: Sewer 79
у Шпалыча может получиться.

Спастись от вылета? Пожалуй соглашусь с самим собой. Пока есть Томь и Арсенал, шансы Локо выше.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:12) #
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Хоть одно не зараженное зерно в этом буйно-помешенном стаде.
Молодец Саня, чтобы стать чемпионом нужно выходить и доказывать в каждом матче.
Жаль, что ушел из Локо, у Шпалыча может получиться.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:09) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да они уже лыка не вяжут, сидят и штопают


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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